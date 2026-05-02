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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция «Спасибо огромное болельщикам»: ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард»

«Спасибо огромное болельщикам»: ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард»

Онлайн-трансляция с пятого матча 1/2 финала плей-офф

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2 мая в 17:00 по московскому времени в Ярославле пройдет пятая встреча (6+) ХК «Локомотив» и ХК «Авангард». По итогам четырех игр счет в серии — 3:1 в пользу омской команды. Матч может стать решающим.

Следим за игрой в онлайн-трансляции и болеем за ярославских ребят!

Екатерина Тарыгина

Железнодорожники на арене

Команда «Локомотива» уже приехала к арене. Ребята поздоровались с фанатами и отправились настраиваться на игру.

«Приезд команды дал нам подсказку про изменения в составе „Локомотива“», — написано в посте официальной группы команды.

«Локомотив» готовится к матчу

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

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Екатерина Тарыгина

Фан-зона в Омске

Для болельщиков «Авангарда» в Омске организовали фан-зону. У главной сцены на «Пешеходном Любинском» (Ленина, 12) фанаты соберутся в 19:30 по омскому времени.

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Екатерина Тарыгина

Фойе арены

Перед матчем в фойе ярославской арены организовали развлекательные мероприятия. Рядом с трибунами можно окунуться в настоящее шоу.

  • 2-я трибуна — аквагрим и рисование плакатов;

  • 3-я трибуна — творческий мастер-класс;

  • 5-я трибуна — «Локо-точка»;

  • 8-я трибуна — музыкальное шоу, фотозона, аквагрим;

  • 9-я трибуна — рисование плакатов;

  • 14-я трибуна — детская игровая комната, аквагрим, настольный хоккей.

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Екатерина Тарыгина

Где смотрите матч?

Как будете смотреть матч?

На арене!
По телевизору
Послежу за текстовой онлайн-трансляцией
Не буду смотреть хоккей
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Екатерина Тарыгина

Болельщик «Локомотива»

До игры остаются считаные минуты! А это значит, что к арене уже подходят болельщики клубов.

За «Локомотив» приехал поболеть Андрей. Он считает, что для ярославской команды самый лучший период в каждой игре — второй.

«Они со второго всегда давят, более организованно. В первый период присматриваются. Не хватает удаления гостей, чтобы нам реализовывать моменты», — рассказал 76.RU болельщик.

Фанат «Локомотива» Андрей поделился своим мнением

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Екатерина Тарыгина

Болельщик «Авангарда»

За омичей из Москвы приехал болеть Антон. Поклонник «Авангарда» он уже шесть лет. Свою любимую команду фанат считает сильнее благодаря борьбе.

«Выигрывают борьбу, шайбу не отдают. Броски по воротам тоже наносят», — поделился своим мнением о серии Антон.

Антон приезжает в Ярославль уже третий год

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Екатерина Тарыгина

Состав «Локомотива»

В ХК «Локомотив» озвучили состав команды на сегодняшнюю игру. У команды произошли перестановки в звеньях. Также в состав вернулся Байрон Фрэз.

Состав «Локомотива» на пятый матч серии:

  • Исаев;

  • Мельничук;

  • Каюмов;

  • Шалунов;

  • Радулов;

  • Рафиков;

  • Сергеев;

  • Березкин;

  • Иванов;

  • Сурин;

  • Черепанов;

  • Гернат;

  • Паник;

  • Фрэз;

  • Кирьянов;

  • Елесин;

  • Береглазов;

  • Полунин;

  • Николаев;

  • Алексеев;

  • Кузин;

  • Мисюль.

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Екатерина Тарыгина

Раскатка «Локомотива»

Пока болельщики занимают места, железнодорожники вышли на раскатку перед матчем!

Ну, парни, не подведите!

«Локомотив» разминается перед встречей

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Екатерина Тарыгина

Штраф «Локомотива»

После встречи на омской арене 30 апреля нападающий «Локомотива» Рихард Паник получил штраф.

Потасовка у ворот «Авангарда» случилась во втором периоде встречи. Тогда Паник ударил противника ногой. За это его наказали денежным штрафом. От дальнейших игр форварда, к счастью, не отстранили.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Локомотива“ Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сообщили в КХЛ.

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Екатерина Тарыгина

Интернета нет. Где смотреть матч?

В Ярославской области второй день действует ограничение мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА. Напоминаем, что мы ведем онлайн-трансляцию матча в нашем MAX-канале.

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Екатерина Тарыгина

Старт матча

Ну, понеслись!

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Екатерина Тарыгина

«Локомотив» активно ворвался в атаку. Арена требует шайбу!

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Екатерина Тарыгина

Счет открыт

Гол! Ярославль открывает счет, забив первую шайбу! Спасибо Рихарду Панику!

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Екатерина Тарыгина

А мы с подарками

Болельщики, напоминаем, что редакция 76.RU разыгрывает мерч от «Локомотива».

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Максим Цирулев
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Комментарии
10
Гость
3 мая, 18:28
Тут нечему радоваться, видно было что Авангард за деньги большие не играл... В Омске будет играть и почувствуете разницу...
Гость
3 мая, 09:31
Даже если Локомотив проиграет им,то их акбарс добьет.Потому что они психические.И даже их не наказывают,а надо бы
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Гость
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