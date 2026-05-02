«Спасибо огромное болельщикам»: ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард»

2 мая в 17:00 по московскому времени в Ярославле пройдет пятая встреча (6+) ХК «Локомотив» и ХК «Авангард». По итогам четырех игр счет в серии — 3:1 в пользу омской команды. Матч может стать решающим.

Следим за игрой в онлайн-трансляции и болеем за ярославских ребят!