«Спасибо огромное болельщикам»: ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард»

2 мая в 17:00 по московскому времени в Ярославле пройдет пятая встреча (6+) ХК «Локомотив» и ХК «Авангард». По итогам четырех игр счет в серии — 3:1 в пользу омской команды. Матч может стать решающим.
Следим за игрой в онлайн-трансляции и болеем за ярославских ребят!
Железнодорожники на арене
Команда «Локомотива» уже приехала к арене. Ребята поздоровались с фанатами и отправились настраиваться на игру.
«Приезд команды дал нам подсказку про изменения в составе „Локомотива“», — написано в посте официальной группы команды.
Фан-зона в Омске
Для болельщиков «Авангарда» в Омске организовали фан-зону. У главной сцены на «Пешеходном Любинском» (Ленина, 12) фанаты соберутся в 19:30 по омскому времени.
Фойе арены
Перед матчем в фойе ярославской арены организовали развлекательные мероприятия. Рядом с трибунами можно окунуться в настоящее шоу.
2-я трибуна — аквагрим и рисование плакатов;
3-я трибуна — творческий мастер-класс;
5-я трибуна — «Локо-точка»;
8-я трибуна — музыкальное шоу, фотозона, аквагрим;
9-я трибуна — рисование плакатов;
14-я трибуна — детская игровая комната, аквагрим, настольный хоккей.
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Болельщик «Локомотива»
До игры остаются считаные минуты! А это значит, что к арене уже подходят болельщики клубов.
За «Локомотив» приехал поболеть Андрей. Он считает, что для ярославской команды самый лучший период в каждой игре — второй.
«Они со второго всегда давят, более организованно. В первый период присматриваются. Не хватает удаления гостей, чтобы нам реализовывать моменты», — рассказал 76.RU болельщик.
Болельщик «Авангарда»
За омичей из Москвы приехал болеть Антон. Поклонник «Авангарда» он уже шесть лет. Свою любимую команду фанат считает сильнее благодаря борьбе.
«Выигрывают борьбу, шайбу не отдают. Броски по воротам тоже наносят», — поделился своим мнением о серии Антон.
Состав «Локомотива»
В ХК «Локомотив» озвучили состав команды на сегодняшнюю игру. У команды произошли перестановки в звеньях. Также в состав вернулся Байрон Фрэз.
Состав «Локомотива» на пятый матч серии:
Исаев;
Мельничук;
Каюмов;
Шалунов;
Радулов;
Рафиков;
Сергеев;
Березкин;
Иванов;
Сурин;
Черепанов;
Гернат;
Паник;
Фрэз;
Кирьянов;
Елесин;
Береглазов;
Полунин;
Николаев;
Алексеев;
Кузин;
Мисюль.
Раскатка «Локомотива»
Пока болельщики занимают места, железнодорожники вышли на раскатку перед матчем!
Ну, парни, не подведите!
Штраф «Локомотива»
После встречи на омской арене 30 апреля нападающий «Локомотива» Рихард Паник получил штраф.
Потасовка у ворот «Авангарда» случилась во втором периоде встречи. Тогда Паник ударил противника ногой. За это его наказали денежным штрафом. От дальнейших игр форварда, к счастью, не отстранили.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Локомотива“ Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сообщили в КХЛ.
Интернета нет. Где смотреть матч?
В Ярославской области второй день действует ограничение мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА. Напоминаем, что мы ведем онлайн-трансляцию матча в нашем MAX-канале.
Старт матча
Ну, понеслись!
«Локомотив» активно ворвался в атаку. Арена требует шайбу!
Счет открыт
Гол! Ярославль открывает счет, забив первую шайбу! Спасибо Рихарду Панику!
А мы с подарками
Болельщики, напоминаем, что редакция 76.RU разыгрывает мерч от «Локомотива».