«Семья ради него всё продала»: история мальчика, который стал самым успешным российским гонщиком «Формулы-1»

Рассказываем историю самого успешного гонщика из России в F1 Источник: Даниил Квят / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

26 апреля день рождения празднует бывший гонщик «Формулы-1» Даниил Квят. Стоит признать, что легендой спорта он не стал, но все-таки считается самым успешным россиянином в истории F1. Как ему это удалось и чем он занимается сейчас — читайте в материале UFA1.RU.

Через Москву — в Рим

Даниил родился в Уфе. Его дед-юрист Эрик Мусин был депутатом, отец Вячеслав Квят тоже числился в Курултае Башкирии. Квят-старший возглавлял ячейку «Российской партии жизни» и даже конкурировал в 2006-м с нынешним руководителем исполкома «Единой России» Александром Сидякиным.

До 2012 года Вячеслав Квят числился финансовым директором компании «Венектор-холдинг». До того, с 2002 по 2004 год, он отвечал за финансовую деятельность Московской энергетической компании, а в 2003-м соосновал компанию «Башстройинвест». Еще раньше он работал в ОАО «Башнефтьэкспорт» и на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

Даниил Квят с родителями Источник: Даниил Квят / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2000-м, когда Даниилу исполнилось шесть лет, он переехал вместе с мамой в Москву, а спустя шесть лет — в Италию.

По словам Эрика Мусина, перебраться в Европу Даниилу посоветовал тренер московской школы картинга, который рассмотрел талант в мальчишке. Там он смог бы найти спонсора, чтобы сделать увлечение карьерой.

«Даня упросил отца записать его в кружок, — говорил Мусин в 2016 году в интервью изданию „Комсомольская правда — Уфа“. — Один тренер от него тогда отказался. Сказал, мол, не талантливый у вас парень. А вот другой разглядел во внуке способности, занимался с ним и потом уже посоветовал зятю перебраться за границу».

Ради юного гонщика семья, как рассказывал его дед, «всё, что было, продала, но выкарабкалась». Так и получилось, что пока Квят-старший боролся за кресло председателя партийной ячейки в Уфе, младший соревновался на европейских трассах.

С картинга — в «Формулу»

Одна из команд «Формулы-1» обратила внимание на Даниила, когда тому было 16 лет. Организация тогда искала представителей стран, которые могли существенно расширить аудиторию. Россия входит в топ-10 государств по населению, гонки в ней популярны, но в F1 от нашей страны долгое время не было ни одного представителя.

Первым только в 2010-м стал Виталий Петров. И в том же году на Даниила Квята вышли скауты гоночного проекта по поддержке молодых дарований. Он тогда еще участвовал лишь в соревнованиях по картингу, а заключение контракта и последующее финансирование открывало путь к гонкам класса выше.

С Виталием Петровым Источник: Даниил Квят / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Даниил стал участником молодежной программы Red Bull, которая брала на себя все расходы по участию в гонках и в случае успеха на них могла довести спортсмена до уровня «Формулы-1». Несколько лет он выигрывал в престижных молодежных сериях, а в 2015 году получил приглашение в главную команду. Тогда из Red Bull Racing в Ferrari ушел немец Себастьян Феттель. Его место и занял Квят.

Солдат неудачи

Сначала всё шло хорошо. В первых стартах он умудрился по очкам опередить своего более опытного напарника Даниэля Риккардо. На венгерском Гран-при россиянин даже занял место на подиуме. Но уже скоро менеджеры разочаровались в Квяте.

С Шумахером Источник: Даниил Квят / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В дебютных заездах Квяту просто повезло. В той же Венгрии оказался в числе призеров, поскольку фаворитам помешали поломки и столкновения. После удача Даниила оставила, и даже его партнер по ходу всего сезона показал, что ездит быстрее и надежнее россиянина.

В 2016 году Квята понизили до второй команды, взяв на его место 17-летнего Макса Ферстаппена. После понижения Даниил продолжал показывать неважные результаты и остался вообще без команды. Впрочем, после года работы в Ferrari гонщиком по развитию (так называют тех, кто помогает испытывать болиды) его вернули.

Сейчас Даниилу 32 года Источник: Даниил Квят / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но неудачи продолжали преследовать Даниила. В трех из четырех первых заездах он попал в столкновение, а еще в одном получил штраф за проезд по запрещенному участку. Тем не менее в 2019 году Квят смог занять третье место на Гран-при в Германии. Однако в команде на него уже не ставили по-крупному.

На колено не встал, карьеру завершил

В 2020 году гонщик выступал за «Альфа Таури». В ее составе Даниил запомнился в первую очередь поведением на церемонии открытия сезона. Тогда гонщики надели футболки с надписью «Конец расизму» и должны были встать на одно колено. Последний жест Квят счел неприемлемым.

«Мне это было немного непонятно. Это немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом», — пояснил Даниил в эфире Первого канала.

Кроме него, встать на колено отказались еще пятеро. Никаких санкций не последовало, но, так или иначе, карьера россиянина в F1 завершилась в 2021 году. После он принял участие в серии NASCAR, где тоже стал первым водителем из России, а также выступил на чемпионате мира по гонкам на выносливость. В 2025 году на показательной гонке-заезде «ИИ против человека» болид под управлением Даниила оказался быстрее беспилотника.

В «Формулу-1» после Квята попали еще два гонщика из России, но он остается самым титулованным. На его счету второе место на Гран-при в Венгрии (2015), а также третьи места на Гран-при в Китае (2016) и Германии (2019). Он продолжает карьеру гонщика в других сериях и воспитывает дочь от бывшей жены — бразильской модели Келли Пике.

Со своей подругой Алексией Лаэлия Источник: Даниил Квят / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)