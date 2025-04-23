«Локомотив» разгромил «Авангард» в Ярославле. Как прошла игра

В Ярославле прошла игра «Локомотива» и «Авангарда» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 23 апреля на льду «Арены-2000» в Ярославле встретились (6+) «Локомотив» и омский «Авангард». В седьмом матче определялась команда, которая пройдет в 1/2 плей-офф.

Больше шайб забросили хоккеисты «Локомотива». Они вырвали победу со счетом 3:2.

Первый период ярославцы начали активно. Болельщики явно смогли ощутить разницу с прошлыми матчами. С передач Мартина Герната и Максима Шалунова шайбу забросил нападающий Александр Радулов.

В свою очередь защитники помогли вратарю Даниилу Исаеву во время атак на его ворота. Особенно заметны были Рушан Рафиков и Алексей Береглазов. Однако выручали и нападающие. Так под шайбу лег Артур Каюмов и остановил атаку «Авангарда». Счет перед второй двадцатиминуткой был 1:0 в пользу «Локомотива».

Во втором периоде ярко себя проявил Егор Сурин. Нападающий забросил шайбу, однако удивил болельщиков он не этим. Перед началом периода он подъехал к вратарю «Авангарда» и стал что-то ему говорить, после чего потянул за вратарский шлем. Голкипер этому не обрадовался и поднес к лицу Сурина клюшку. Игроки омской команды заступились за вратаря, а хоккеисты «Локомотива» за Егора Сурина. Небольшая стычка только раззадорила игроков. Перед третьим периодом счет был 2:0 в пользу Ярославля.

В третьем периоде «Авангард» заставил «Локомотив» поиграть в обороне. Вратарь Даниил Исаев выручал команду на протяжении многих атак, однако две шайбы все-таки залетели в ворота ярославской команды. За период оба главных тренера брали 30-секундный перерыв, а за три минуты до конца периода «Авангард» снял вратаря. Ярославцы пропустили при игре шесть на пять.

Третий период перетек в овертайм. Во время него было жарко. Нападающий «Локомотива» Александр Полунин получил клюшкой по лицу от игрока «Авангарда». Их обоих удалили на две минуты, но так как Полунин получил травму, за него на скамью отправился Никита Кирьянов.