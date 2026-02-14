НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 756мм 40%
Подробнее
6 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
«Локомотив» вернулся
Сбили БПЛА под Ярославлем
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Причина пожара на Стачек
Как отметить свадьбу в Ярославле
Локации для фото с цветами
Афиша на выходные
Кто из звезд болел за «Локомотив»
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Спорт Интервью «Не пила, не ела, шла в сауну и бегала кросс». Горячая спортсменка-чемпионка раскрыла секрет своей идеальной фигуры

«Не пила, не ела, шла в сауну и бегала кросс». Горячая спортсменка-чемпионка раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Победы на Олимпиаде просто не даются — доказано гимнасткой Анастасией Татаревой

957
Красотка Анастасия Татарева | Источник: anastasia_tatareva / T.meКрасотка Анастасия Татарева | Источник: anastasia_tatareva / T.me

Красотка Анастасия Татарева

Источник:

anastasia_tatareva / T.me

Анастасия Татарева — одна из самых красивых спортсменок Екатеринбурга. Именно в этом городе началась ее профессиональная карьера, а сегодня она олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Токио-2020, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

В интервью E1.RU Анастасия рассказала о переезде в Москву, о самом тяжелом периоде в своей жизни, а также поделилась своим мнением, важны ли внешние данные в художественной гимнастике.

Всё началось с осанки

— Расскажите, как прошло ваше детство? Какими были самые яркие воспоминания?

— Детство в Екатеринбурге прошло прекрасно. Я не понимаю людей, которые говорят, что у спортсменов нет детства. Наоборот, оно есть, и зачастую оно даже насыщеннее и интереснее, чем у многих. Я люблю Екатеринбург. Для меня это теплый, светлый город, где мне всегда спокойно и комфортно.

Ну и, конечно, это мои первые соревнования, когда я только начинала заниматься гимнастикой: тренировки, выступления, первые победы, волнение и переживания. Были и разочарования, и радость — всё, как у любого спортсмена на старте пути.

Родители Насти изначально не планировали отдавать ее в большой спорт | Источник: Анастасия ТатареваРодители Насти изначально не планировали отдавать ее в большой спорт | Источник: Анастасия Татарева

Родители Насти изначально не планировали отдавать ее в большой спорт

Источник:

Анастасия Татарева

— Почему родители решили отдать вас в спорт?

— Изначально меня не планировали отдавать в большой спорт и не ждали высоких результатов. Всё началось с заботы о здоровье: я выросла в семье врачей, поэтому этот вопрос всегда был в приоритете, и меня привели в зал для укрепления осанки.

А когда я впервые попала на соревнования и увидела взрослых девочек в красивых купальниках, в тот момент у меня загорелись глаза. Родители поняли, что гимнастика — это действительно мое.

Первые победы у спортсменки были именно в Екатеринбурге | Источник: Анастасия ТатареваПервые победы у спортсменки были именно в Екатеринбурге | Источник: Анастасия Татарева

Первые победы у спортсменки были именно в Екатеринбурге

Источник:

Анастасия Татарева

— После того как вы добились успехов на Урале, пришло время двигаться дальше — вы переехали в Москву. Сложно ли было в этот момент? Или вы понимали, что это важный и нужный шаг для вашей карьеры?

— Я довольно быстро начала прогрессировать. В какой-то момент тренеры стали говорить, что на этом этапе я достигла максимума и стоит рассматривать переезд в Москву — к более сильным специалистам, чтобы продолжать развитие.

Родители всегда меня поддерживали и видели, что я действительно этого хочу. Решение мы приняли вместе, хотя им, конечно, было непросто отпустить ребенка в другой город: мне было всего 12–13 лет.

Я быстро адаптировалась и подружилась с девочками. Мы жили и тренировались в Дмитрове, в спортивном интернате. Во многом выбор пал именно на него, потому что главным тренером там была Анна Вячеславовна Шумилова — специалист из Каменска-Уральского, родных для меня мест.

— Часто ли вы бываете в родных краях? К кому приезжаете?

— Достаточно часто, когда есть возможность. Иногда приезжаю по работе — на мастер-классы, иногда проездом, а иногда просто отдохнуть: на Новый год или летом. Екатеринбург дает мне особую энергетику — тут я могу расслабиться, выдохнуть и ненадолго отключиться от московской суеты.

Анастасия приезжала в родные края на январские праздники | Источник: anastasia_tatareva / T.meАнастасия приезжала в родные края на январские праздники | Источник: anastasia_tatareva / T.me

Анастасия приезжала в родные края на январские праздники

Источник:

anastasia_tatareva / T.me

«Образование — это основа»

— Вы очень красивая девушка. Обязательно ли гимнасткам нужно обладать эффектной внешностью? Как вы считаете, большой спорт любит симпатичных или это не так важно?

— Внешняя красота действительно имеет значение, потому что гимнастика — эстетичный и элегантный вид спорта. Но красота не является определяющим фактором.

Со временем требования меняются. Сейчас мы видим много спортсменок без модельных параметров, но это не мешает им выходить на ковер и выигрывать. В первую очередь это спорт достижений, где ценятся характер, трудолюбие и внутренние качества.

Анастасия считает, что гимнастке не обязательно быть внешне красивой | Источник: anastasia_tatareva / T.meАнастасия считает, что гимнастке не обязательно быть внешне красивой | Источник: anastasia_tatareva / T.me

Анастасия считает, что гимнастке не обязательно быть внешне красивой

Источник:

anastasia_tatareva / T.me

— Расскажите про самый тяжелый период в своей карьере.

— Самым тяжелым стал период, когда у меня были операции на почки, затем я потеряла брата — родного человека. После этого возникли серьезные проблемы со здоровьем у мамы. Всё это совпало с ковидным временем и подготовкой к Олимпиаде в Токио. Эмоционально это далось крайне тяжело.

Если говорить именно о спорте, то самым сложным этапом стала подготовка к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро — она была тяжелой и физически, и психологически. Конкуренция была колоссальной, и мне нужно было доказать, что именно я достойна выступать на Олимпийских играх.

Анастасия готовилась к Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году

Источник:

anastasia_tatareva / T.me

— Какой самый сложный элемент вы помните? Что вам давалось труднее всего?

— Я не могу выделить какой-то один элемент. Если что-то не получалось, я просто оставалась в зале дольше остальных и работала до позднего вечера, а утром возвращалась и продолжала отрабатывать его до тех пор, пока не начинало получаться.

Юным спортсменкам я всегда говорю: не нужно ждать, что элемент получится с первого раза. Кому-то требуется несколько минут, кому-то — дни или даже недели. Это нормально. Самое важное — внутреннее упорство.

— Некоторых спорт не только закаляет, но и ломает. Действительно ли многие спортсмены не могут потом найти себя?

— К сожалению, это действительно так. Несмотря на желание отстаивать интересы спортсменов, нельзя отрицать, что многим после завершения карьеры сложно понять, чем заниматься дальше.

В моем случае путь сложился иначе. Я делала акцент на образование, старалась совмещать учебу и спорт. Родители всегда говорили, что образование — это основа. Благодаря этому у меня с детства была четкая цель и понимание, куда я хочу двигаться.

По мнению спортсменки, каждому важна поддержка близких | Источник: Анастасия ТатареваПо мнению спортсменки, каждому важна поддержка близких | Источник: Анастасия Татарева

По мнению спортсменки, каждому важна поддержка близких

Источник:

Анастасия Татарева

— Вы себя нашли — занялись общественной деятельностью и работаете с особенными детьми…

— Я получила несколько профильных образований. В Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете, окончила обучение по направлению «Молодежная политика и сервис в спорте». Там же поступила в магистратуру по реабилитации спортсменов с ограниченными возможностями. Позднее прошла обучение по международным связям в спорте в МГИМО, а в июне 2025 года защитила диплом в РМОУ (Российском международном олимпийском университете. — Прим. ред.) по спортивному администрированию.

Именно магистратура по реабилитации спортсменов стала отправной точкой для более глубокого погружения в эту сферу. Однако сперва я не до конца понимала, где смогу применить полученные знания. Однажды я пришла на тренировку к детям с особенностями развития — и в этот момент многое изменилось. Я увидела, что они способны заниматься спортом высших достижений: прогрессировать и показывать серьезные результаты.

Чемпионка занимается с особенными детьми | Источник: Анастасия ТатареваЧемпионка занимается с особенными детьми | Источник: Анастасия Татарева

Чемпионка занимается с особенными детьми

Источник:

Анастасия Татарева

— На одном из подкастов вы говорили, что не хотели бы, чтобы ваш ребенок прошел ваш путь. Почему?

— Если отвечать прямо, скорее не хотела бы, но я никогда не стану запрещать ребенку заниматься тем, к чему его тянет. Если ей понравится гимнастика, я буду поддерживать и помогать. Тем не менее мой путь был слишком сложным, и я бы не хотела, чтобы ребенок проходил через те же испытания.

Девушка не хотела бы, чтобы ее дети прошли такой же спортивный путь, как она сама | Источник: Анастасия ТатареваДевушка не хотела бы, чтобы ее дети прошли такой же спортивный путь, как она сама | Источник: Анастасия Татарева

Девушка не хотела бы, чтобы ее дети прошли такой же спортивный путь, как она сама

Источник:

Анастасия Татарева

«Я не люблю просыпаться и бежать»

— Как сейчас вы поддерживаете свою фигуру? Отказываетесь от чего-то или слушаете свой организм?

— Для меня форма — это в первую очередь режим и движение, которое я действительно люблю. В моем расписании обязательно есть танцы. Я танцую регулярно и стабильно, три раза в неделю. Танцы для меня — это полноценное кардио, которое отлично «подсушивает», но при этом не изматывает морально. Плюс это единство с музыкой, ощущение потока — та самая составляющая, которая мне как спортсменке жизненно необходима.

<p>Анастасия Татарева</p><p>Анастасия Татарева</p>

Кроме того, я участвую в шоу и выполняю практически те же элементы, что и во время моей спортивной карьеры. Это поддерживает тело в рабочем состоянии и не дает расслабляться — нагрузки серьезные, но привычные.

Анастасия Татарева

олимпийская чемпионка

Отдельный важный момент — сон. Мне критически важно высыпаться. Моя работа чаще всего выстроена так, что не нужно рано вставать каждый день, и я стараюсь этим пользоваться. Я очень ценю утро: спокойно проснуться, сделать уходовые процедуры, выпить чашку кофе, погулять со Стичем (собакой. — Прим. ред.).

Я не люблю просыпаться рано и куда-то бежать с самого утра, поэтому вся основная физическая нагрузка, как правило, приходится на вторую половину дня, если мы не говорим о сборах, шоу или поездках. В обычном режиме мне важно начать день без спешки.

Анастасия просто в отличной форме! | Источник: @anastasia_tatareva / T.meАнастасия просто в отличной форме! | Источник: @anastasia_tatareva / T.me

Анастасия просто в отличной форме!

Источник:

@anastasia_tatareva / T.me

— А во время подготовки к Олимпиадам подход был совсем иным?

— В период спортивной карьеры я ходила в баню, могла практически ничего не есть целый день — максимум орешек или яйцо. Я ограничивала себя в воде, почти не пила, и в итоге это закончилось серьезными проблемами с почками и реанимацией. Могла обматываться пленками, надевала по несколько кофт и штаны, шла в сауну, а потом — бегать кросс. Если на улице был дождь или снег, я бежала в тренажерный зал: пресс, скакалка, любые упражнения — неважно какие, главное, чтобы уходили граммы.

У гимнасток, по крайней мере в наше время, контроль был жесткий: нас взвешивали утром и вечером, и каждый грамм имел значение. Если вес увеличивался — красный цвет, если держался в пределах нормы — рыжий, если был ниже — зеленый. Мы не могли съесть, например, большой кусок мяса весом 300–400 граммов, зато спокойно ели шоколадку в 100 граммов, потому что она показывала меньший вес на весах буквально через минуту перед взвешиванием.

Сегодня мой подход к форме совсем другой — более осознанный и бережный. Я за регулярность и движение, без гонки за цифрами на весах. Из ежедневной рутины делаю кардио, стою в планке, делаю комплекс упражнений на пресс, а не пропускать прогулки на свежем воздухе мне помогает мой пес Стич. При текущей активности этого мне достаточно.

ПО ТЕМЕ
Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Анастасия Татарева Спортсменка Спорт Чемпионка Интервью Красотка
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем