Спорт Олимпиада-2026 Российского фигуриста отправили на допинг-тест в олимпийской деревне

Накануне Петру Гуменнику запретили музыку на Олимпиаде

Фигуристу пришлось срочно менять свою программу | Источник: Anton Vaganov / Reuters

На Олимпиаде в Италии рано утром российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Гуменник сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне», — говорится в сообщении.

Накануне фигуристу запретили выступать с песней из фильма «Парфюмер». Фанаты были в шоке от этого решения и заполонили соцсети МОК с поддержкой фигуриста.

После этой ситуации заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что «никогда не встречалась с таким безобразием и издевательством».

«Никогда не встречалась с таким безобразием, с таким умопомрачительным хулиганством, с такими издевательствами над спортсменом. Я буду за него молиться! Музыка, под которую он катался, была у него целый год. Ему будет труднее», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Чтобы попасть на турнир, Гуменнику пришлось срочно менять свою программу. Его мать Елена сообщила в соцсетях, что «найдено хорошее решение вопроса». Теперь он выступит под композицию Эдгара Акобяна. Короткую программу мужчины представят 10 февраля.

Олимпиада стартовала 6 февраля и продлится почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.

Мы рассказывали, чем запомнилось открытие Олимпиады-2026. В списке — освистанный вице-президент США, парад гейзерных кофеварок и Мэрайя Кэри. Но вместо тысячи слов посмотрите на один яркий репортаж.

Алена Смагина
Комментарии

5
5
Гость
8 февраля, 18:27
Ну, не предусмотрены у них золотые медали для России
Гость
8 февраля, 14:02
Бройлеры?
