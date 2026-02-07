Спорт Олимпиада-2026 Российскому фигуристу запретили музыку на Олимпиаде. Теперь он срочно меняет программу

Российскому фигуристу запретили музыку на Олимпиаде. Теперь он срочно меняет программу

Фанаты Петра Гуменника в шоке от новостей

Фигурист оказался в крайне непростой ситуации | Источник: petr_og / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фигурист оказался в крайне непростой ситуации

Источник:

petr_og / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать музыку, которую он заранее выбрал для своей короткой программы на Олимпиаде. Проблема возникла с треком из фильма «Парфюмер». Ее причина — авторские права. При этом команда фигуриста узнала о запрете всего за день‑два до вылета в Милан.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова добавила, что на олимпийском отборе Гуменник выступил под ту же самую песню. Тогда никаких запретов не последовало.

«Чтобы участвовать в Олимпиаде, ездил на отборочные соревнования, которые они же устраивали. Катал там прекрасно, и никто ничего не сказал. Это специально делают? Сейчас такая гадость», — поделилась Тарасова с РИА Новости.

Вероятно, теперь Гуменнику придется срочно менять программу. Возможной альтернативой стала музыка Ханса Циммера из фильма «Дюна».

Фанаты Гуменника тем временем выкладывают посты в его поддержку. Многие из них крайне возмущены ситуацией — замена программы прямо перед Олимпиадой является огромным риском и стрессом.

Зимняя Олимпиада в этому году проходит в Италии. Олимпиада стартовала 6 февраля и продлится почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.

Мы рассказывали, чем запомнилось открытие Олимпиады-2026. В списке — освистанный вице-президент США, парад гейзерных кофеварок и Мэрайя Кэри. Но вместо тысячи слов посмотрите на один яркий репортаж.

Василина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Олимпиада Фигурист Италия Музыка Запрет
Комментарии
15
Гость
7 февраля, 21:19
А что он хотел? Нейтральный - терпи. 🤣
Гость
7 февраля, 21:20
Как то странно не учесть фактор охраны авторских прав.
