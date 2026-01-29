116 комплектов медалей, 9 атлетов из России и два принимающих города. Всё, что известно о зимней Олимпиаде-2026

Рассказываем всё, что известно о зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Источник: olympics.com

До открытия XXV зимних Олимпийских игр остается меньше двух недель. Они пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Примут спортсменов сразу два города — Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Для Италии это будет четвертая Олимпиада в истории. В первый раз Кортина-д’Ампеццо принимал спортсменов на зимних играх в 1956 году. Спустя четыре года состоялась летняя Олимпиада в Риме, а в 2006-м зимняя — в Турине. И вот спустя 20 лет Италия вновь разыгрывает награды: всего утверждено 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Что известно об открытии

Официальный старт зимних Олимпийских игр запланирован 6 февраля (турнирная программа при этом начнется уже 4 февраля. — Прим. ред.) Торжественная церемония открытия состоится на миланском стадионе «Сан-Сиро». Начнется она в 22:00 по московскому времени.

Впервые в истории Олимпийских игр будут задействованы две чаши с огнем: в Милане (у одного из знаковых памятников города — Арки Мира) и в Кортина-д’Ампеццо (в историческом центре горного курорта на Пьяцца Дибона).

Стадион «Сан-Сиро» в Милане, на котором пройдет открытие Олимпийских Игр — 2026 Источник: Prelvin / commons.wikimedia.org

Сообщается, что перед зрителями выступят американская поп‑дива Мэрайя Кэри, итальянская певица Лаура Паузини и легендарный тенор Андреа Бочелли. А в число участников церемонии войдут итальянские актрисы Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос», 2-й сезон) и Матильда Де Анджелис («Итальянская гонщица», «Отыграть назад»). Во время церемонии открытия будет отдана дань памяти выдающемуся модельеру Джорджо Армани, который скончался на 92-м году жизни в сентябре 2025-го. Ранее он разрабатывал форму для итальянской сборной. Ожидается, что открытие Олимпийских игр — 2026 посетят около 60 тысяч человек.

Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (они олицетворяют два города, принимающих Олимпиаду в 2026 году. — Прим. ред.) Церемония закрытия Олимпиады пройдет в Вероне 22 февраля. Во сколько она начнется, пока хранится в тайне.

Где будут проходить состязания

В общей сложности подготовили 25 спортивных объектов: 19 из них уже функционируют, два построили с нуля, а четыре — временные площадки. Милан станет эпицентром ледовых видов спорта, тогда как в Кортина-д’Ампеццо и соседних провинциях состоятся состязания в снежных дисциплинах. Впервые на Играх пройдут соревнования по ски-альпинизму.

Маскотами Олимпиады-2026 стали горностаи Тина и Мило, они олицетворяют два города, принимающих Игры Источник: olympics.com

Кто из россиян выступит

Российских спортсменов допустили до участия в Олимпиаде-2026 при условии нейтрального статуса. В рамках него атлеты не имеют права использовать национальную символику — флаг, гимн и герб страны. Выступать спортсмены будут под аббревиатурой AIN (Athlete Individuel Neutre — в переводе с английского «индивидуальные нейтральные атлеты». — Прим. ред.).

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили:

Дарья Непряева (лыжи);

Савелий Коростелев (лыжи);

Аделия Петросян (фигурное катание);

Петр Гуменник (фигурное катание);

Ксения Коржова (конькобежный спорт);

Анастасия Семенова (конькобежный спорт);

Алена Крылова (шорт-трек);

Иван Посашков (шорт-трек);

Никита Филиппов (ски-альпинизм).

Российская фигуристка Аделия Петросян вошла в число атлетов, выступающих в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026 Источник: пресс-служба G-Drive-Arena

Расписание игр

фигурное катание : медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля;

хоккей: финалы состоятся 19 (женский) и 22 (мужской) февраля;

лыжники , биатлонисты и конькобежцы будут состязаться за награды практически каждый день;

горнолыжный спорт и сноуборд : соревнования пройдут с 7 по 18 февраля;

прыжки с трамплина : комплекты будут разыграны 7, 9, 10, 14 и 16 февраля;

шорт-трек: соревнования пройдут 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля;

санный спорт: борьба за медали состоится 8, 10, 11 и 12 февраля;

керлинг : финалы пройдут 10 и 20–22 февраля;

лыжное двоеборье : состязания будут проходить 11, 17 и 19 февраля;

скелетон: турнир пройдет с 13 по 15 февраля;

бобслей : заезды запланированы на 16–22 февраля;

фристайл: комплекты медалей разыграют 9–12 февраля, а затем 14–21 февраля;

ски-альпинизм: турнир пройдет 19 и 21 февраля.

Дизайн медалей, за которые поборются атлеты на Олимпийских играх в 2026 году Источник: olympics.com

Где можно посмотреть Олимпийские игры

Права на прямую трансляцию Олимпийских игр выкупил стриминговый сервис Okko, об этом стало известно 21 января 2026-го. Это первый случай, когда трансляции будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.