«Через всю карьеру это несет»: Баб Хартли объяснил феномен Радулова

Баб Хартли объяснил феномен Радулова Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

27 января ХК «Локомотив» обыграл на выезде СКА из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу ярославцев.

На послематчевой пресс-конференции журналисты спросили у тренера «Локомотива» Боба Хартли о причине заряженности 39-летнего нападающего Александра Радулова.

«Не могу объяснить, откуда он берет энергию. Но он отличный профессионал, первый на тренировке, часто последним уходит. Ледовый дворец — его дом. Через всю карьеру он это несет. Один из тех хоккеистов, которые ценят и любит хоккей», — ответил наставник ярославцев.

Напомним, Александр Радулов родом из Нижнего Тагила. Играл в НХЛ, в «Салавате Юлаеве», ЦСКА, «Ак Барсе». В состав ярославской команды он вошел перед сезоном 2024/2025. Вместе со своими партнерами завоевал Кубок Гагарина. В новогодние праздники «Локомотив» подписал новый контракт с Александром Радуловым до конца сезона 2026/2027. В агентстве хоккеиста пояснили, что решение было обоюдным.