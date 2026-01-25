«Старая закалка, а не „цветные фантики!“»: Радулов остается в «Локомотиве» — поможет ли это команде

Александр Радулов продолжит выступать за «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

Приближается дедлайн обменов в КХЛ. Крайний срок переходов и дозаявок запланирован на 25 января. В Ярославле всё внимание приковано к чемпионскому костяку «Локомотива», и в первую очередь работа ведется именно по будущему действующих хоккеистов команды. 22 января в клубе сообщили о подписании соглашений с защитником Андреем Сергеевым и нападающим Георгием Ивановым. 23 января стало известно, что Максим Шалунов останется в «Локомотиве» до 2028 года.

В новогодние праздники удалось совершить одно из самых важных переподписаний на будущий сезон. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов продолжит выступать за команду и в следующем году.

Является лучшим снайпером

Хоккеист расторг свой действующий контракт с клубом и заключил новый до конца сезона 2026/2027. В агентстве хоккеиста прокомментировали такое решение.

«Решение о продлении контракта было обоюдным. Мы искали компромисс по условиям в течение месяца. Прежде всего нам важно было понять, готов ли Саша сам играть и дальше. Человек чувствует в себе силы и готов продлить карьеру. Про другие клубы мы даже не думали. Радулова всё полностью устраивает в Ярославле», — заявили представители Александра.

Александр Радулов пополнил состав ярославской команды перед сезоном 2024/2025. В свой первый год в «Локомотиве» нападающий вместе со своими партнерами завоевал Кубок Гагарина. В матчах на вылет форвард набрал 16 (7+9) очков в 21 игре и стал обладателем приза самому ценному игроку плей-офф.

Прошлым летом, несмотря на уход главного тренера команды Игоря Никитина и предложений из других клубов, Радулов принял решение остаться в Ярославле и подписал контракт сроком на один сезон. После чемпионства интерес и страсть к хоккею у 39-летнего спортсмена только возросли.

Нападающий стал еще ярче действовать в атаке. Сейчас Радулов является первым снайпером и бомбардиром своей команды. У Александра девятнадцать шайб и двадцать результативных передач. Он уже превзошел статистические показатели прошлого регулярного чемпионата.

«Может взять игру на себя»

Свое мнение о решении Александра Радулова продолжить игровую карьеру специально для 76.RU высказал экс-наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев.

«Раз руководство подписало игрока, значит, он устраивает их по всем показателям. Он подходит им на сегодняшний день. Считают, что могут рассчитывать на него в перспективе. Контракт был продуман и предложен. Радулов с ним согласился. Наверное, взаимные интересы есть и у руководства клуба, у тренерского штаба, и у самого Александра», — высказался Владимир Плющев.

В этом году Александру исполнится40 лет. Многие болельщики задаются вопросом: получится ли у Радулова еще сезон быть лидером не только в раздевалке, но и на льду, в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи?

«Опыт игрока Александра Радулова для команды ярославских ребят, в общем-то, наверное, что-то стоит. Поэтому руководство на него и рассчитывает. А что значит лидер? Это не тот, кто исключительно много забивает. Лидер — тот, кто в сложный момент может взять игру на себя и подсказать молодым игрокам, поэтому, я думаю, что, по крайней мере, по отзывам хоккеистов, которые с ним вместе в клубе, они достаточно довольны той страховкой, которую он осуществляет для них, и теми подсказками, которые он говорит», — объяснил экс-наставник сборной России.

Владимир Плющев добавил, что залог успеха — постоянный контроль за собой.

«Во-первых, начнем с того, что КХЛ — это все-таки не НХЛ. Немного другая лига, другой уровень и требования. Второе — спортсмен должен за собой следить в предсезонный период, когда команды еще не вышли на сборы, но организм уже нужно готовить к нагрузкам. Если все это правильно делать, то почему бы Александр Радулов не сможет играть до сорока лет? Овечкин у нас в таком же возрасте тоже в НХЛ играет. Старая школа — старая закалка, а не „цветные фантики!“», — рассказал 76.RU заслуженный тренер России Владимир Плющев.