В «Локомотиве» рассказали о подписании контрактов с двумя хоккеистами

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракты с двумя игроками чемпионского состава. 22 января в клубе сообщили о подписании соглашений с защитником Андреем Сергеевым и нападающим Георгием Ивановым.

Ранее контракт 34-летнего Андрея Сергеева действовал до 31 мая 2026 года. Теперь же один из самых взрослых игроков клуба пробудет в команде до весны 2028 года.

По данным издания «Спорт-Экспресс», зарплата защитника за сезон составляет 60 миллионов рублей. А вот 27-летний Георгий Иванов заработает за сезон 35 миллионов рублей.

Кстати, соглашение с Ивановым подписано до конца сезона 2027/28.

«Наш воспитанник на протяжении всей карьеры в КХЛ играет в родном клубе. За „Локомотив“ Георгий провёл более 500 матчей. На его счету 176 очков — 73 шайбы и 103 передачи», — прокомментировали в клубе.

Ранее мы рассказывали, кто из железнодорожников вернулся из аренды.

Гость
3 минуты
Отлично. Ребята заслужили.
