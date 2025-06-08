Стало известно, кто из игроков ярославского «Локомотива» вернулся из аренды других клубов

В ярославский «Локомотив» вернулись четыре хоккеиста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В сезоне 24/25, пока железнодорожники брали кубки, некоторые игроки ярославской системы находились в аренде у других клубов. В этом материале рассказываем, кто из хоккеистов вернулся в распоряжение «Локомотива».

Аренда в хоккее — это временное перемещение игрока из одного клуба в другой, при котором сохраняются права на хоккеиста за первым клубом.

В «Локомотив» из аренды вернулись четыре хоккеиста Источник: КХЛ / Таблица переходов 2025











Нападающий Ярослав Лихачев

23-летний хоккеист Ярослав Лихачев покинул «Локомотив» во время сезона 24/25. За ярославский клуб он успел сыграть в 14 матчах, а потом на время перешел в «Куньлунь Ред-Стар». По информации «Локомотива», молодой человек должен был быть в аренде у китайского клуба до конца сезона 2024/25.

У Лихачева контракт с ярославским клубом длится до 31 мая 2026 года. В китайской команде Ярослав сыграл в 36 матчах и набрал 14 очков, из которых — 10 шайб и 4 результативные передачи.

В предыдущем сезоне 23/24 молодой человек играл за «Локомотив»: за 54 матча хоккеист забросил 13 шайб, сделал 17 голевых передач, суммарно набрав 30 очков.

Защитник Алексей Кожевников

22-летний хоккеист Алексей Кожевников также был в аренде у китайского клуба «Куньлунь Ред-Стар». В сезоне 24/25 он успел сыграть в одном матче за ярославскую команду и в 27-ми — за китайскую.

Его контракт с «Локомотивом» будет длиться до 31 мая 2026 года.

Нападающий Александр Волков

У 22-летнего Волкова контракт закончился 31 мая 2025 года. Хоккеист был в аренде у тольяттинской «Лады». Волков сыграл в 34 матах, забросил 7 шайб и сделал 6 голевых передач. В «Локомотиве» играл в регулярном чемпионате 23/24 в 15 встречах.

Вратарь Николай Никульшин

19-летний голкипер находился в аренде у ХК «Сочи», но выступал за молодежку клуба «Капитан», который расположен в подмосковном Ступино. Команда, как и ярославский «Локо», находится в Западной конференции. За «Капитана» Никульшин провел 29 игр, из которых — 11 победных и 17 проигранных.

Несколько игроков из состава уже получили предложения по контрактам из других клубов. По данным сайта КХЛ на 1 июня, защитник Марк Ульев получил, либо принял квалификационное предложение. Вратарь Максим Майоров и нападающий Дмитрий Ябелов находятся под статусом ОСА. На сайте лиги указано, что они получили квалификационное предложение в срок по 31 мая.

Квалификационное предложение в хоккее — это предложение клуба игроку, у которого истекает срок действия контракта о заключении нового контракта на следующий сезон. Это дает клубу приоритетное право на подписание игрока. ОСА — статус игрока, который означает «ограниченно свободный агент».