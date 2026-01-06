«Нам не удалось»: Боб Хартли объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Металлургу»

Тренер «Локомотива» рассказал, почему не удалось выиграть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тренер «Локомотива» прокомментировал прошедшую в Магнитогорске игру с «Металлургом». Своим мнением насчет матча Боб Хартли поделился на пресс-конференции.

«Мы совершили несколько ошибок, приняли неправильные решения. Соперник — очень быстрая команда, поэтому нам не удалось несколько раз вывести шайбу из своей зоны. „Металлург“ перехватил инициативу», — объяснил Хартли.

Тренер железнодорожников считает, что третий период был тяжелым как для соперника, так и для «Локомотива».

«У обеих команд были ошибочные моменты. Хоккей — это игра ошибок, и третий период был подтверждением этому», — прокомментировал наставник «Локомотива».

В свою очередь тренер «Металлурга» Андрей Разин, назвал игру железнодорожников хорошей. По его словам, в конце игры «Локомотив» показал, что они могут вытащить матч.