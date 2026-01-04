«Тяжелый соперник»: главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о проигрыше в матче с «Локомотивом»

Вечером 4 января в Москве прошел хоккейный матч между ярославским «Локомотивом» и столичным ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Ярославцы вырвали победу в серии буллитов. Победные шайбы забросили нападающие Александр Радулов и Артур Каюмов.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче на пресс-конференции после игры.
«Тяжелая игра, тяжелый соперник. Поэтому много чего не получалось. Но нужно отдать парням должное — они сражались. Есть, конечно, над чем работать. В принципе, мы понимаем это», — рассказал Игорь Никитин.
Свой комментарий по поводу игры также дал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
«Тяжелая игра. Мы нашли путь к победе. Во втором периоде много времени провели в своей зоне, у нас было несколько удалений. Здорово, что ребята выстояли, молодцы. Все игры против ЦСКА очень напряженные, особенно, последние две. Здорово, опять же, что мы нашли путь к победе. И, думаю, что зрителям понравилась эта игра. Естественно, отдельные слова Даниилу Исаеву, который доказывает, что он один из лучших вратарей в лиге», — сказал Боб Хартли.
Также по словам Боба Хартли, «Локомотив» и ЦСКА — команды, равные по силам.