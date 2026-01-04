НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 743мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объявили беспилотную опасность
«Умные решения»
Каких врачей не хватает в больницах
Кто ездит в Переславль на выходные
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
Чек-лист важных обследований
В ДТП погиб молодой водитель
Афиша развлечений на 4 января
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Тяжелый соперник»: главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о проигрыше в матче с «Локомотивом»

«Тяжелый соперник»: главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о проигрыше в матче с «Локомотивом»

Ярославцы обошли армейцев со счетом 2:1

198
Главный тренер ЦСКА высказался о проигрыше в матче с «Локомотивом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер ЦСКА высказался о проигрыше в матче с «Локомотивом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ЦСКА высказался о проигрыше в матче с «Локомотивом»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 4 января в Москве прошел хоккейный матч между ярославским «Локомотивом» и столичным ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Ярославцы вырвали победу в серии буллитов. Победные шайбы забросили нападающие Александр Радулов и Артур Каюмов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче на пресс-конференции после игры.

«Тяжелая игра, тяжелый соперник. Поэтому много чего не получалось. Но нужно отдать парням должное — они сражались. Есть, конечно, над чем работать. В принципе, мы понимаем это», — рассказал Игорь Никитин.

Свой комментарий по поводу игры также дал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

«Тяжелая игра. Мы нашли путь к победе. Во втором периоде много времени провели в своей зоне, у нас было несколько удалений. Здорово, что ребята выстояли, молодцы. Все игры против ЦСКА очень напряженные, особенно, последние две. Здорово, опять же, что мы нашли путь к победе. И, думаю, что зрителям понравилась эта игра. Естественно, отдельные слова Даниилу Исаеву, который доказывает, что он один из лучших вратарей в лиге», — сказал Боб Хартли.

Также по словам Боба Хартли, «Локомотив» и ЦСКА — команды, равные по силам.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Хоккей ХК Локомотив ХК ЦСКА Счет Главный тренер Боб Хартли Игорь Никитин
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
27 минут
это локомотив то тяжёлый? да его даже шинник обует
Гость
17 минут
Локомотив никак не разгонится . Пыхтят , дымят , гудят , но скорости нет .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем