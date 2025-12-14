«Здесь тоже неплохо»: хоккеисты «Локомотива» всей командой укатили в Дубай — зачем

Хоккеисты улетели на сбор Источник: в гостях у СУРЫ \ T.me

Во время традиционной декабрьской паузы на Кубок Первого канала хоккеисты ярославского «Локомотива» отправились на недельные сборы. Куда направилась тренироваться команда и кто не смог присутствовать на сборе — в материале 76.RU.

С 7 по 15 декабря все клубы КХЛ ушли на перерыв, связанный с проведением Кубка Первого канала. В декабрьском турнире примут участие и игроки ярославского «Локомотива».

Изначально в расширенный состав команды «Россия 25» было включено шесть действующих чемпионов, но вратарь Даниил Исаев, а также форварды Артур Каюмов и Александр Радулов не сыграют за российскую команду. От «Локомотива» в Новосибирске выступят нападающие Георгий Иванов, Егор Сурин и защитник Александр Елесин. Последний был назначен капитаном команды. В рамках Кубка Первого канала «Россия 25» проведет матчи со сборными Беларуси и Казахстана.

Молодой лидер ярославской команды Егор Сурин, гуляя по заснеженному Новосибирску, призвал своих подписчиков приходить и болеть за сборную.

Остальные хоккеисты ярославского клуба будут готовиться ко второй половине чемпионата. Как сообщили 76.RU в клубе, команда на время перерыва отправилась в Дубай на тренировочные сборы, в планах — занятия в тренажерном зале и на открытом воздухе.

В ОАЭ спортсмены отправились в субботу. Сразу после победных матчей на Дальнем Востоке, транзитом через Новосибирск.

Форвард «Локомотива» Александр Волков из солнечного Дубая признался, что курорты Краснодарского края ему импонируют больше, но в Эмиратах тоже неплохо.

Для «Локомотива» подобный формат сборов стал уже привычным. Два года назад при прежнем тренерском штабе ярославцы также проводили декабрьский сбор в Эмиратах, а в предыдущем сезоне в это же время команда готовилась в Сочи. Такая подготовка успешно отражалась на результатах команды. Оба раза коллектив доходил до финальной серии сезона.

Ярославские хоккеисты активно делятся фотографиями из Эмиратов в своих социальных сетях.

Не присутствуют в Дубае главный тренер команды Боб Хартли и лидер атак ярославского клуба Александр Радулов. Наставник во время перерыва вернулся к себе на родину, а хоккеист, по информации телеграм-канала Хайруллин Live, отправился в США для решения вопросов с документами.

В период недельной паузы командирован в пермский «Молот» был и нападающий Илья Николаев. Хоккеист, находящийся на двухстороннем контракте, сразу принял участие в матче против «Торпедо-Горький», где отметился заброшенной шайбой.

Перед второй половиной чемпионата «Локомотив» располагается на второй строчке Западной конференции. Серию из трех поражений подряд прервали победные матчи на Дальнем Востоке. Команда Боба Хартли поочередно переиграла «Амур» (3:0) и «Адмирал» (3:1). Сейчас в активе ярославцев 48 очков в 36 встречах и отставание от «Северстали» лишь в один балл. Впереди у «Локомотива» серия домашних матчей.