«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в Милане, «Челси» и «Кайрат» проиграли: результаты Лиги чемпионов

Доминик Собослаи принес «Ливерпулю» победу Источник: пресс-служба УЕФА

9 декабря были сыграны девять матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче дня «Ливерпуль» в Милане в концовке матча вырвал победу у «Интера». Лондонский «Челси» сенсационно в гостях проиграл «Аталанте».

Источник: пресс-служба УЕФА

«Кайрат» — «Олимпиакос» 0:1

Гол: Мартинш, 73 (0:1)

«Бавария» — «Спортинг» 3:1

Голы: Киммих, 54 — в свои ворота (0:1). Гнабри, 65 (1:1). Карл, 69 (2:1). Та, 77 (3:1)

«Аталанта» — «Челси» 2:1

Голы: Жоао Педро, 25 (0:1). Скамакка, 55 (1:1). Де Кетеларе, 83 (2:1)

Источник: пресс-служба «Аталанты»

«Челси» после победы над «Барселоной» в прошлом туре ехал в Бергамо в ранге фаворита. Подтвердить его лондонцы не смогли. Они открыли счет, но во втором тайме пропустил два мяча и проиграли. Команда Энцо Марески не может победить в четвертой встрече подряд.

«Барселона» — «Айнтрахт» 2:1

Голы: Кнауфф, 21 (0:1). Кунде, 50 (1:1). Кунде, 53 (2:1)

«Интер» — «Ливерпуль» 0:1

Гол: Собослаи, 88 — с пенальти (0:1)

Источник: пресс-служба УЕФА

Центральная игра дня зрелищной не получилась. Ее судьба решилась в самой концовке. Судья назначил спорный пенальти, который реализовал венгр Доминик Собослаи.

«Монако» — «Галатасарай» 1:0

Гол: Балогун, 68 (1:0)

Источник: пресс-служба «Монако»

«Монако» одержало минимальную победу. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

«ПСВ» — «Атлетико» 2:3

Голы: Тил, 10 (1:0). Альварес, 37 (1:1). Ганцко, 52 (1:2). Серлот, 56 (1:3). Пепи, 85 (2:3)

«Юнион» — «Марсель» 2:3

Голы: Халаили, 5 (1:0). Пайшан, 15 (1:1). Гринвуд, 41 (1:2). Гринвуд, 58(1:3). Халаили, 71 (2:3)

«Тоттенхэм» — «Славия» 3:0

Голы: Зима, 26 — в свои ворота (1:0). Кудус, 50 — с пенальти (2:0). Симонс, 79 — с пенальти (3:0)