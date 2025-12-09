Игрок ярославского «Локомотива» возглавил сборную России по хоккею

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Первый матч на Кубок Первого канала пройдет 11 декабря

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин возглавил сборную России по хоккею. Окончательный состав на турнир в Новосибирске обнародован 9 декабря.

«Защитник Александр Елесин будет капитаном нашей команды на турнире в Новосибирске. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов», — указано в сообщении Tg-канала «Хоккей России».

Это не первое участие Елесина в игре сборной. В 2022-м Александр также выступал в составе сборной на Олимпийских играх в Пекине.

Биография Александра Елесина

Из состава железнодорожников в список также попали нападающие Георгий Иванов и Егор Сурин. Как сообщили 76.RU в ярославском клубе, игроки уже прибыли в Новосибирск для тренировок.

Главный тренер сборной России — Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала — ежегодный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

Расписание Кубка Первого канала:

  • 11 декабря — турнир 3 на 3 (6+);

  • 12 декабря — мастер-шоу сборной России (6+);

  • 13 декабря — Россия — Беларусь (6+);

  • 14 декабря — Россия — Казахстан (6+).

В расширенном списке, который рассматривался в октябре 2025 года, также были заявлены вратарь Даниил Исаев, а также нападающие Артур Каюмов и Александр Радулов.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
2
Гость
58 минут
Прочитал заголовок, аж поперхнулся...
Гость
44 минуты
Ну теперь заживём!
Читать все комментарии
Гость
