Игрок ярославского «Локомотива» возглавил сборную России по хоккею

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин возглавил сборную России по хоккею. Окончательный состав на турнир в Новосибирске обнародован 9 декабря.
«Защитник Александр Елесин будет капитаном нашей команды на турнире в Новосибирске. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов», — указано в сообщении Tg-канала «Хоккей России».
Это не первое участие Елесина в игре сборной. В 2022-м Александр также выступал в составе сборной на Олимпийских играх в Пекине.
Из состава железнодорожников в список также попали нападающие Георгий Иванов и Егор Сурин. Как сообщили 76.RU в ярославском клубе, игроки уже прибыли в Новосибирск для тренировок.
Главный тренер сборной России — Роман Ротенберг.
Кубок Первого канала — ежегодный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».
Расписание Кубка Первого канала:
11 декабря — турнир 3 на 3 (6+);
12 декабря — мастер-шоу сборной России (6+);
13 декабря — Россия — Беларусь (6+);
14 декабря — Россия — Казахстан (6+).
В расширенном списке, который рассматривался в октябре 2025 года, также были заявлены вратарь Даниил Исаев, а также нападающие Артур Каюмов и Александр Радулов.