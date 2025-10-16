Стало известно, кто из игроков «Локомотива» попал в состав сборной России по хоккею

Игроки «Локомотива» вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шестеро игроков «Локомотива» вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала. Имена огласили в Федерации хоккея России 15 октября.

«В расширенный список вошли представители 15 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 26 лет. Главный тренер команды — Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее», — добавили в Федерации.

От ярославской команды в состав попали вратарь Даниил Исаев, защитник Александр Елесин, а также нападающие Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов и Егор Сурин.

В рамках Кубка Первого канала уже запланировано четыре матча (6+):

11 декабря, четверг: турнир по хоккею 3х3;

12 декабря, пятница: Беларусь — Казахстан;

13 декабря, суббота: Россия — Беларусь;

14 декабря, воскресенье: Россия — Казахстан.

Кубок Первого канала — ежегодный международный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».