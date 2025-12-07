Месси привел к исторической победе команду, которой владеет Бекхэм, и обновил рекорд мирового футбола

«Интер Майами», за который играет аргентинский нападающий Лионель Месси, впервые в истории выиграл Кубок MLS — лиги, в которой играют команды из США и Канады. В финале был обыгран «Ванкувер» со счетом 3:1.
Турнир в MLS проходит по необычной для футбола системе. Сначала команды играют регулярный чемпионат, а затем в плей-офф выявляются сильнейшего, как в НБА и НХЛ.
В решающем матче против «Ванкувера» Месси отдал две результативные передачи. В 34 играх сезона аргентинец забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи.
«Интер Майами» впервые выиграл главный трофей MLS. Команду в 2018 году основал бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Главным тренером «Интер Майами» является бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Также за клуб из Майами играют еще три экс-каталонца: нападающий Луис Суарес, защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс. Для двух последних матч против «Ванкувера» стал последним в карьере.
38-летний Лионель Месси обновил рекорд мирового футбола по количеству трофеев, завоеванных за карьеру. На счету аргентинца 48 титулов: 35 он завоевал с «Барселоной», шесть — со сборной Аргентины, три — с французским «ПСЖ» и еще четыре с «Интер Майами».
Летом 2026 года Месси в составе сборной Аргентины сыграет на чемпионате мира по футболу. Соперниками действующих победителей мундиаля на групповом этапе станут команды Алжира, Австрии и Иордании.