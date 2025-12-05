НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Месси и Криштиану Роналду узнали соперников: итоги жеребьевки чемпионата мира

Турнир пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике

125
В Вашингтоне в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди состоялась жеребьевка 23-го чемпионата мира по футболу. Предстоящий турнир, скорее всего, станет последним для 38-летнего аргентинца Лионеля Месси и 40-летнего португальца Криштиану Роналду.

Формат турнира

Впервые турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Также это первый мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. Все они разделены на 12 групп по 4 команды.

Плей-офф теперь будет начинаться с 1/16 финала, а не 1/8. Туда выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

На данный момент известны 42 участника турнира. Еще шесть определятся по итогам стыковых матчей.

Политики и звезды спорта

В жеребьевке приняли участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, футболист Рио Фердинанд, футболистка Саманта Джонсон, игрок в американский футбол Том Брэди, хоккеист Уэйн Гретцки, бейсболист Аарон Джадж и баскетболист Шакил О'Нил.

Состав групп

Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР; европейский плей-офф — путь D (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия).
Группа B: Канада, Швейцария, Катар; европейский плей-офф — путь A (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина).
Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.
Группа D: США, Австралия, Парагвай; европейский плей-офф — путь C (Турция / Румыния / Словакия / Косово).
Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао.
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис; европейский плей-офф — путь B (Украина / Швеция / Польша / Албания).
Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия; межконтинентальные стыковые матчи — путь 2 (Боливия / Суринам / Ирак).
Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан; межконтинентальные стыковые матчи — путь 1 (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго).
Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Даты матчей

США примет 78 матчей, Канада и Мексика — по 13 матчей. В матче открытия на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют сборные Мексики и ЮАР.

Финал состоится на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Арена вмещает 82,5 тысячи зрителей.

• Групповой этап — 11–27 июня;

• 1/16 финала — с 28 июня по 3 июля;

• 1/8 финала — 4–7 июля;

• четвертьфиналы — 9–11 июля;

• полуфиналы — 14–15 июля;

• матч за третье место — 18 июля;

• финал — 19 июля.

