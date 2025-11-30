НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стресс, подорванное здоровье и сотни тысяч рублей: чемпионка по бодибилдингу — об истинной цене победы в спорте

Стресс, подорванное здоровье и сотни тысяч рублей: чемпионка по бодибилдингу — об истинной цене победы в спорте

Фитнес-тренер откровенно рассказала о своем опыте участия в соревнованиях

165
Когда просто держать себя в форме не достаточно

Когда просто держать себя в форме не достаточно

Источник:

Анастасия Ефремова, Булат Салихов / UFA1.RU

Анастасия Ефремова из Уфы — чемпионка Башкирии по бодибилдингу. Не так давно девушка стала победительницей в номинации «Фитнес эстетический» на местном турнире, в прошлом году была одной из лучших среди дебютанток, попала в топ-5 на всероссийских соревнованиях.

UFA1.RU узнал у спортсменки, как проходит подготовка к таким соревнованиям и что стоит за красивой картинкой, — рассказ от первого лица.

Соперницы, но только на сцене

Соперницы, но только на сцене

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Как и все девочки, в зал я пришла в подростковом возрасте с очевидным запросом накачать ягодицы и пресс. Причем начинала с подвальной качалки в колледже, просто там была минимальная необходимая база. Именно тогда я влюбилась в силовые тренировки. Но это были только первые шаги.

Потом пришлось откладывать стипендию и копить деньги, чтобы купить абонемент в хорошо оборудованный зал. К сожалению, к своим первым тренировкам я приступила без тренера, поэтому было много ошибок и отсутствие результата на первых этапах.

Зато сейчас какие результаты, ух

Зато сейчас какие результаты, ух

Источник:

Анастасия Ефремова

Но тем не менее с каждым годом понемногу черпала информацию на просторах интернета, потом вообще отучилась на тренера. Начала работать в этом направлении, появились первые подопечные. И естественно, с опытом стала замечать и свои изменения в лучшую сторону, как визуальные, так и физические. Сейчас мне 22 года, тренируюсь в зале я с 16 лет, но с умом, грамотно и по системе занимаюсь года три.

Позировать тоже нужно уметь — это репетируют

Позировать тоже нужно уметь — это репетируют

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Насчет соревнований поначалу не задумывалась. Впервые эта мысль появилась, когда другие занимающиеся в клубе начали спрашивать, готовлюсь ли я к каким-либо соревнованиям или нет. Стало интересно попробовать свои силы, стала подписываться на спортсменок из своей категории, изучать. Впоследствии затянуло, решилась подготовиться!

С очередным трофеем

С очередным трофеем

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Для меня главная мотивация — это прежде всего свои собственные результаты и достижения! Ничего так не мотивирует, как видеть изменения своего тела на каждом этапе подготовки, особенно в период сушки, они заметны почти каждую неделю. Из года в год форма становится только лучше, у меня в голове есть тот результат, к которому я стремлюсь. А дополнительная мотивация в виде соревнований только помогает на этом пути.

Красота — страшная сила!

Красота — страшная сила!

Источник:

Анастасия Ефремова

Стоит отметить, что в бодибилдинге подготовка начинается у всех по-разному, всё зависит от исходных данных. В среднем — это от 6 до 12 месяцев. В моем случае подготовка к первым соревнованиям началась как раз за полгода до старта.

Красивая пара

Красивая пара

Источник:

Анастасия Ефремова

Сам тренировочный процесс — это рутина и жесткая дисциплина. Выполнение упражнений, четкий контроль еды, обязательная бытовая активность и качественное восстановление. Всё расписано чуть ли не по минутам. Во время подготовки к соревнованиям не система подстраивается под тебя, а, наоборот, ты подстраиваешься под нее. Это хорошая школа, учишься фокусироваться и не отвлекаться на лишнее.

На сцене чемпионата РБ

На сцене чемпионата РБ

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

В плане еды здесь строгая диета. Чем проще, тем лучше! Продукты питания на сушке можно по пальцам пересчитать. Прежде всего — это крупы, мясо, птица, рыба, яйца, авокадо, орехи и масла, иногда хлебцы. Может звучать немного грустно, но мне несложно себя контролировать в плане еды, хотя я очень люблю сладкое.

Рацион во время подготовки

Рацион во время подготовки

Источник:

Анастасия Ефремова

Потом, после соревнований, можно будет немного себя побаловать вкусняшками. Но немного. Впрочем, так они даже вкуснее. А во время подготовки ты просто идешь к цели, шаг за шагом. В такие моменты учишься получать качественный дофамин, искать радость не в еде, а в каких-то других вещах. Я провожу время с семьей, близкими, много гуляю, смотрю фильмы, читаю.

Дарите девушкам цветы

Дарите девушкам цветы

Источник:

Анастасия Ефремова

Самое сложное на этапе сушки — это не сойти с ума от постоянного контроля всего, чувствуешь себя роботом. Надо есть определенное количество калорий, делать точное количество подходов, следить за бытовой активностью и эмоциями. Потому что всё влияет.

Перед тренировками

Перед тренировками

Источник:

Анастасия Ефремова

Организм и без того находится в стрессе из-за довольно низкого процента жира, а тут еще постоянные физические нагрузки. Иммунитет ослаблен и очень часто спортсмены болеют, подхватить простуду в этот период довольно просто. Из-за этого после сезона выступлений приходится восстанавливаться. У всех это происходит по-разному, смотря какие проблемы возникли. Я после соревнований стараюсь делать чекап организма.

Закулисье соревнований

Закулисье соревнований

Источник:

Анастасия Ефремова

Помимо физического перенапряжения, участие в такого рода соревнованиях — это еще и нагрузка на кошелек. В этом году соревновательный сезон обошелся мне в 222 тысячи рублей. Сюда входит регистрационный взнос на оба соревнования, костюм для выступлений, сделанный на заказ, макияж, услуги фотографа на соревнованиях и прочие расходы.

Как считаете, стоит оно того?

Да, ради красивого тела можно постараться
Нет, красота субъективна, а здоровье дороже
Гость
28 минут
На яриле все сидят одинаково. Толстушки даже яростнее свербят собой. А на подобных цыплятин одних расходов вагон нужен.
Гость
