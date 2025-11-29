«Вы можете угробить девочку в погоне за медалями». Как Евгений Плющенко не может поделить юную фигуристку Лену Костылеву с ее матерью

Елена Костылева тренируется под началом Плющенко около полутора лет Источник: Юлия Комарова / Федерация фигурного катания на коньках России; Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Лена Костылева — хрупкая 14-летняя девочка, одна из самых многообещающих фигуристок в России прямо сейчас. Победительница юниорских соревнований всероссийского уровня, в этом году она оказалась в эпицентре совсем не детского скандала. А разгорелся он между двумя, казалось бы, самыми близкими для нее людьми: мамой Ириной Костылевой и тренером Евгением Плющенко. Рассказываем, как так вышло, что вместо успехов юной фигуристки все обсуждают бушующие вокруг нее взрослые страсти.

Елена Костылева родилась 11 октября 2011 года в Воронеже. Некоторое время прожила с родителями в Россоши, где впервые встала на коньки в три года. Затем несколько лет каталась в Воронеже, в 2018 году переехала в Москву. Сначала занималась в армейской школе олимпийского резерва имени Станислава Жука, с 2019 года — у Этери Тутберидзе. В течение следующих пяти лет сменила нескольких тренеров, пока не оказалась под руководством Евгения Плющенко в 2024 году. Победительница первенства России среди юниоров и юниорских Гран-при России. Мама Лены, музыкант по профессии, долгие годы занималась пошивом и продажей штор, технологическим дизайном.

Йогурт и рукоприкладство Проблемы с тренерами у Лены и ее мамы начались далеко не с Евгения Плющенко — юной фигуристке уже доводилось уходить из академий со скандалами. Одним из первых громких случаев стал уход Костылевой из группы Этери Тутберидзе еще в 2021 году. Конфликт разгорелся во время летних сборов — из-за йогурта. Мама Лены рассказывала, что подруга девочки по команде, Маргарита Базылюк, якобы попросила взять для нее йогурт из столовой. Костылеву, когда она возвращалась в номер с продуктами, встретила Тутберидзе. Тренер отчитала девочку за несоблюдение режима и отчислила из группы. А Базылюк позже отрицала, что просила принести ей йогурт.

Лена с мамой в 2023 году Источник: Леночка Костылева / Vk.com

После скандала с Тутберидзе Лена перешла под руководство Игоря Лютикова в школе «Москвич». Но и там обстановка быстро накалилась. Костылева-старшая сначала утверждала, что ее дочь выгоняли с тренировок, а потом и вовсе заявила: на льду доходило до рукоприкладства со стороны тренеров. «28 июля 2023 года Лена вернулась с отдыха из Воронежа в Москву. Вышла в новый сезон на лед „Москвича“ — первый день. Через три минуты она уже оказалась в раздевалке. Я спросила, что случилось? Она сказала мне, что Лютиков сказал ей о том, что она больше не тренируется в „Москвиче „, и выгнал со льда! <…> Я взяла и включила камеру телефона. С ней пошла на лед и выставила Лену на лед. Сказав, что это твой лед, Лена, ты — чемпионка России, член юниорской сборной России, и кто, как не ты, достоин кататься на нем. И с этого момента Митрофанова (еще один тренер в „Москвиче“. — Прим. ред.) стала просто издеваться над Леной. Один раз дошло до рукоприкладства. Видео нет. Не успела снять. Но видели многие», — писала мама юной фигуристки на ее странице во «ВКонтакте». Сам Лютиков реагировал сдержанно. Он отмечал, что его тренерский штаб справился с работой достойно, несмотря на весь негатив со стороны Костылевой. «Просветления бывали редко — в сезоне, когда Лена шикарно выступала, всё чуть-чуть налаживалось. Мы даже фотографировались. Но потом проходит два дня — и мама возвращается в исходное состояние», — рассказывал тренер. В итоге в марте 2024 года Лена Костылева перешла в академию «Ангелы Плющенко». Травмы и «похищение» Первый год работы Лены с Евгением Плющенко прошел спокойно. Лена взяла несколько первых мест на чемпионатах и Гран-при России, Плющенко не переставал рассказывать о том, как она усложняет и совершенствует свои программы. Но к середине 2025 года Ирина Костылева начала выражать претензии тренеру. Одна из первых касалась травм фигуристки, в усугублении которых ее мама обвинила Плющенко. Дальше — больше. Настоящий скандал разразился в конце июня, когда в соцсетях появились видео с женщиной, похожей на Ирину Костылеву. На одном ролике она заявила, что ее дочь насильно удерживают в «Ангелах Плющенко». Во втором ролике якобы Костылева-старшая сначала говорит, что ее везут в полицию, после чего выпрыгивает из машины и пытается убежать от правоохранителей с криками «Помогите, убивают!».

Затем появилась аудиозапись (есть в распоряжении редакции), на которой женщина с голосом, похожим на маму фигуристки, утверждала, что происходит «отжимание ребенка в виде вталкивания в сумасшедший, в жесточайший бесплатный контракт до 18 лет». «Я не позволяю своему ребенку подписывать никаких контрактов. Я не позволяю своего ребенка забирать и внушать ему что-то. Они манипулируют тем, что я ее раз ударила. Даже не ударила, а ответила на тот пинок, какой она мне сделала. Но я ее должна воспитывать. <…> У нее гены такие плохие, с которыми я борюсь… Они должны были поддержать меня, сказать: „Лена, что ты делаешь, как ты маму обижаешь, что ты ее ***** посылаешь маму“. Разве можно такое говорить маме?» — говорится в записи. Закончился этот эпизод внезапно: вскоре Ирина записала видеообращение о том, что «всё нормально».

Евгений Плющенко после произошедшего тоже заявил, что всё в порядке. «Не обращайте внимания, это всё фейковая история. Всё в порядке. Девочка работает, всё хорошо, нет проблем. Катаемся на мотоцикле, она гуляет, бегает, прыгает. Всё в порядке», — сказал фигурист. Второе место На несколько месяцев ситуация стабилизировалась — чтобы осенью скандал разгорелся с новой силой и вышел на новый уровень. Началось всё с того, что на этапе юниорского Гран-при России в Омске Костылева заняла не первое, а второе место. Через несколько дней после соревнований выяснилось, что маме Лены на два месяца запретили посещать тренировки спортсменки. Затем она начала писать в своем телеграм-канале, что в провале фигуристки виноват Плющенко. Ирина считает, что он намеренно не развивал ее навыки, вместо этого занимаясь больше с другими спортсменками.

Эту расписку от Костылевой-старшей опубликовал 25 ноября Евгений Плющенко Источник: Евгений Плющенко / T.me

«Мне интересно, почему Плющенко говорит только моей Лене, чтоб мало работать? А другие спортсменки с 6 утра до 7 вечера тренируются здесь же у Плющенко. Мне никто не верит, что Лена с сентября этого сезона не тренируется больше двух часов в день. И то, тренировки, как для „любителей“. Прыгнула. Постояла около тренера. Прыгнула. Еще постояла… Хотя я видела на „Локомотиве“, любителей, по три — четыре часа в день тренирующихся. Так что всё, что мы увидели у Лены, это тренерская работа олимпийского чемпиона Евгения Викторовича Плющенко», — писала Костылева. После таких заявлений сам Плющенко впервые за всю историю конфликта ответил матери воспитанницы не сухо через СМИ, а подробно в своем телеграм-канале. Всё, что пишет мама Лены, и ее саму он назвал «сказками Венского леса». Также фигурист объяснил, что девочка восстанавливается после травм и что ей «не 8 лет, чтобы носиться по льду и делать по 30 прыжков ультра-си за тренировку». Не обошлось и без критики Костылевой-старшей. «Лена не робот, она — человек! Вы можете угробить девочку, ведь в погоне за медалями и призовыми вам уже ничего не интересно! Потом всё можно свалить на штаб, на ее тренера. <…> Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она „говно“ и „толстожопая“ и ничего у нее не получится. Я не раз запрещал это делать „Сказкам Венского леса“, но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские „5 копеек“ везде и всегда! Поэтому „Сказки Венского леса“ у меня в блоке», — написал Плющенко. Через два дня он опубликовал видео, на котором дарит юной фигуристке новый телефон, который «никто не может у нее забрать».

Источник: Евгений Плющенко / T.me

Комиссия по делам несовершеннолетних Еще через день Евгений Плющенко опубликовал несколько постов с новыми обвинениями в адрес матери своей воспитанницы. Среди основных претензий оказались: мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей, применение физической силы к дочери, съемка и обсуждение в соцсетях других спортсменов Академии, систематическая ложь про штаб и самого Плющенко. Также фигурист опубликовал видео, на котором якобы Костылева с кем-то очень эмоционально общается по телефону, обильно используя ненормативную лексику.

Источник: Евгений Плющенко / T.me

«Все доказательства [жестокого обращения с ребенком] нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — Марии Львовой-Беловой, а также в Федерацию фигурного катания. Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы. Яна Александровна [Рудковская] лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму-блогера из полиции, раз за разом предоставляя маме-блогеру шансы прийти в себя. Давала за нее поручительство опеке! Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили», — написал Плющенко. Вскоре обращение тренера в органы подтвердилось: доказательства опубликовала сама Ирина Костылева. В ее канале появилось постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Согласно документу, мать фигуристки признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Документ Костылева-старшая сопроводила новыми обвинениями в адрес Плющенко. Якобы он «уничтожает спортсменку», а она просто правильно воспитывает дочь. «Елена не осознает серьезность своих действий. Для нее это как игра. Освободиться от ругающей мамы за „сливы“ тренировок. Объедение шоколадом, которым угощают со всех сторон в Академии <…>. А тут Плющенко, который не заставляет работать. <…> Лене надо отдыхать. Падать с прыжков. И отращивать (пардон) жопу… Внимание! Делайте ставки, господа. Сколько времени понадобится Плющенко, чтоб полностью уничтожить такую спортсменку, как Костылева?» — написала мать девочки Кроме того, она продолжила утверждать, что ее дочь намеренно слабо тренируют, чтобы преимущество на соревнованиях получали другие воспитанницы Академии. Что дальше К 27 ноября градус скандала немного спал. Евгений Плющенко уже сообщил, что на тренировках присутствует отец Лены. «Сегодня провели две полноценные тренировки на льду с Леной! Ленин папа, Валерий, полностью вовлечен в тренировочный процесс. <…> А всем остальным пусть занимаются компетентные органы, которые владеют всей информацией и всеми материалами. Сохраняем олимпийские спокойствие и идем только вперед! И, кстати, я очень рад, что Лена и Валерий ценят нашу работу, а также дорожат нашими отношениями», — отметил фигурист.

24 ноября Лена получила награду на премии Fashion Kids Awards как самая популярная девочка в категории спорт Источник: Евгений Плющенко / T.me