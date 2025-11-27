Отличились Сурин и Радулов: наставник «Локомотива» высказался о драке в матче с «Динамо»

Хоккеисты устроили стычку во время матча московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» 26 ноября. Уже после сирены на второй перерыв Александр Радулов подрался с Даниилом Пыленковым, а Егор Сурин — с Джорданом Уилом. Все случилось практически у ворот динамовцев.
Главный тренер железнодорожников Боб Хартли назвал момент эмоциональным.
«Вы правы, очень эмоциональный момент был. Много эмоций было, но с другой стороны, я не обсуждаю решение судей. У нас не так много было хороших голевых моментов в игре 5 на 5, но это можно сказать и про соперника, когда команды играли в равных составах», — сказал Боб, отвечая на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.
Он также отметил, что Радулов и Сурин много времени проводят вместе. Не зря нападающих называют учителем и учеником.
«Радулов — эмоциональный игрок, Егор тоже по натуре очень эмоциональный. То, что Сурин подрался с Уилом… Была хорошая драка. Это хоккейный момент. Я всегда бы предпочел слишком много эмоций, чем те, которые засыпают на льду», — ответил Боб Хартли.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Уже в пятницу, 28 ноября, «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью» (6+), матч пройдет на выезде.