RU76
Отличились Сурин и Радулов: наставник «Локомотива» высказался о драке в матче с «Динамо»

Отличились Сурин и Радулов: наставник «Локомотива» высказался о драке в матче с «Динамо»

Хоккеисты устроили стычку у ворот

224
Главный тренер «Локомотива» высказался о драке в матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» высказался о драке в матче с московским «Динамо»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты устроили стычку во время матча московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» 26 ноября. Уже после сирены на второй перерыв Александр Радулов подрался с Даниилом Пыленковым, а Егор Сурин — с Джорданом Уилом. Все случилось практически у ворот динамовцев.

Главный тренер железнодорожников Боб Хартли назвал момент эмоциональным.

«Вы правы, очень эмоциональный момент был. Много эмоций было, но с другой стороны, я не обсуждаю решение судей. У нас не так много было хороших голевых моментов в игре 5 на 5, но это можно сказать и про соперника, когда команды играли в равных составах», — сказал Боб, отвечая на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Он также отметил, что Радулов и Сурин много времени проводят вместе. Не зря нападающих называют учителем и учеником.

«Радулов — эмоциональный игрок, Егор тоже по натуре очень эмоциональный. То, что Сурин подрался с Уилом… Была хорошая драка. Это хоккейный момент. Я всегда бы предпочел слишком много эмоций, чем те, которые засыпают на льду», — ответил Боб Хартли.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Уже в пятницу, 28 ноября, «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью» (6+), матч пройдет на выезде.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Динамо Москва Хоккей Драка Александр Радулов
Комментарии
1
Гость
8 минут
Эта новость кого то интересует?
Гость
