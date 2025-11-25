НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт Лондон примет два суперматча: расписание пятого тура Лиги чемпионов

Лондон примет два суперматча: расписание пятого тура Лиги чемпионов

Болельщиков ожидают противостояния лучших и худших команд турнира

30
«Арсенал» пока не потерял ни одного очка

«Арсенал» пока не потерял ни одного очка

Источник:

пресс-служба УЕФА

Лига чемпионов возвращается — 25 и 26 ноября состоятся матчи пятого тура общего этапа турнира. Два центральных матча состоятся в Лондоне: «Челси» — «Барселона» и «Арсенал» — «Бавария».

Публикуем расписание игр от 161.RU и рассказываем о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

положение команд после четвертого тура

положение команд после четвертого тура

Источник:

пресс-служба УЕФА

Расписание пятого тура

25 ноября

«Галатасарай» — «Юнион» (20:45)

«Аякс» — «Бенфика» (20:45)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

С точки зрения истории вывеска очень громкая — «Аякс» выигрывал Кубок/Лигу чемпионов четыре раза, «Бенфика» — два. Сейчас обе команды переживают не лучшие времена. После четырех туров они занимают последние места, не набрав ни одного очка — в Амстердаме сойдутся две худшие команды Лиги чемпионов на данный момент.

«Аякс» проиграл семь матчей подряд в турнирах УЕФА — это самая длинная серия поражений в истории клуба. «Бенфика», которой руководит Жозе Моуринью, не забивает в трех матчах Лиги чемпионов подряд.

«Наполи» — «Карабах» (23:00)

«Славия» — «Атлетик» (23:00)

«Марсель» — «Ньюкасл» (23:00)

«Буде-Глимт» — «Ювентус» (23:00)

«Манчестер Сити» — «Байер» (23:00)

«Боруссия» (Дортмунд) — «Вильярреал» (23:00)

«Челси» — «Барселона» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Челси» и «Барселона» часто встречались в Лиге чемпионов. В противостоянии этих команд было многое: от судейских скандалов до невероятных спасений на последних минутах.

В текущем сезоне испанцы и англичане набрали по семь очков. Курьезный случай произошел с лидером «Челси», полузащитником Колом Палмером. Он долго восстанавливался от травмы паха, вот-вот должен был вернуться на поле и… сломал мизинец дома, ударившись о дверь. Из-за этого он с «Барселоной» не сыграет.

26 ноября

«Копенгаген» — «Кайрат» (20:45)

«Пафос» — «Монако» (20:45)

«Арсенал» — «Бавария» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Центральная игра пятого тура. На лондонском стадионе «Эмирэйтс» сойдутся «Арсенал» и «Бавария», не потерявшие в четырех матчах ни одного очка. Назвать фаворита в этом противостоянии довольно сложно — друг против друга будут играть лидеры чемпионатов Англии и Германии.

«Спортинг» — «Брюгге» (23:00)

«Айнтрахт» — «Аталанта» (23:00)

«ПСЖ» — «Тоттенхэм» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Ремейк Суперкубка УЕФА 2025 года. Тогда после 48 минут игры в итальянском Удине победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» сенсационно обыгрывал «ПСЖ» со счетом 2:0.

В концовке матча победитель Лиги чемпионов ушел от поражения. На 85-й минуте Ли Как Ин сократил отставание парижан, а в добавленное время Гонсалу Рамуш перевел игру в серию пенальти, где сильнее был «ПСЖ» — 3:2.

«Ливерпуль» — ПСВ (23:00)

«Атлетико» — «Интер» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Диего Симеоне является легендой «Атлетико» и «Интера». Сейчас он руководит командой из Мадрида, но несколько лет назад говорил, что не прочь когда-нибудь стать главным тренером коллектива из Милана.

«Олимпиакос» — «Реал» (23:00)

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

После хет-трика в ворота «Аякса» в четвертом туре нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен вышел на первое место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов. В пятом туре у него будет отличный шанс пополнить голевой счет — в Стамбул приедет скромный бельгийский «Юнион».

Где смотреть

В России права на показ Лиги чемпионов принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Он покажет все матчи пятого тура.

Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов
