Хоккейный сезон 25/26 «Выкопали себе глубокую яму» — тренер ярославского «Локомотива» назвал причины поражения в домашнем матче

«Выкопали себе глубокую яму» — тренер ярославского «Локомотива» назвал причины поражения в домашнем матче

Что сказали наставники «Локомотива» и «Амура»

622
Тренер «Локомотива» рассказал, что думает о поиске помощника | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.comТренер «Локомотива» рассказал, что думает о поиске помощника | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

Тренер «Локомотива» рассказал, что думает о поиске помощника

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

22 ноября ярославский «Локомотив» уступил в домашнем матче хабаровскому «Амуру». Игра закончилась со счетом 4:6.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поздравил команду соперников с победой. На пресс-конференции после матча наставник назвал причины поражения в сегодняшней игре.

«Мы выкопали себе глубокую яму в первом периоде. Нет связи между защитниками и нападающими. У себя в зоне нельзя допускать столько ошибок и давать соперникам столько шансов. Мы совсем не помогаем нашим вратарям», — поделился тренер ярославской команды.

Ярославский «Локомотив» плотно идет с другими командами в турнирной таблице. Решить эту проблему и вырваться с отрывом вперед — одна из задач тренерского штаба.

«Пропустили очень много голов. До этого здорово играли дома, надеялись забрать максимум очков для турнирной таблицы. Уверен, что мы всё исправим. У нас опытная команда, много "ветеранов"», — поделился Боб Хартли.

Также наставник клуба оценил работу ярославских вратарей. После игры он извинился перед ними за недостаточную помощь в матче от команды.

«Мы даем сопернику шансы играть с пятака и с середины зоны, но не даем больших шансов нашим вратарям. А у нас два отличных вратаря. Даниил доминирует в лиге и здорово играет в этом сезоне», — добавил тренер «Локомотива».

Помимо этого журналисты спросили у Боба Хартли про поиски помощника. Наставник ответил, что качество тренерского штаба зависит не от количества тренеров, а от работы, которую они делают.

«Пришли к мнению, что пока ни с кем не разговариваем, работаем этим тренерским штабом. Дмитрий Красоткин хорошо работает на скамейке с защитниками. Поэтому пока мы остановились на таком решении», — рассказал Боб Хартли.

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский, в свою очередь, поделился, что игра была тяжелой.

«Безусловно, мы рады, что сегодня выиграли. Рады вдвойне, что забили много голов. Но игра была очень тяжелая. Понятно, что преимущество было у "Локомотива". Мы сознательно сыграли на контратаках, у нас это получилось. Удалось хорошо реализовать в первом периоде свои моменты, от этого уже дальше строили свою игру», — поделился мнением об игре хабаровский тренер.

В третьем периоде команда соперников брала тайм-аут. Александр Андриевский объяснил свое решение тем, что был недоволен игрой.

«Очень плохо вышли на третьем периоде, не готовы к борьбе совершенно. Вышли доигрывать. Здорово, что ребята услышали меня», — пояснил тренер «Амура».

На вопрос, откуда команда черпает силы, Александр Андриевский ответил кратко — от побед.

«Когда выигрываешь, эмоции всегда положительные. Поэтому, чем чаще ты выигрываешь, тем эмоций больше. Потенциал у нас хороший. Ребята получают удовольствие от хоккея. Поэтому нам надо работать и убирать ненужные детали, например, как сегодня мы вышли на третий период», — подвел итоги матча главный тренер хабаровского «Амура».

Следующая игра у «Локомотива» состоится 24 ноября на домашней арене. В 19:00 хоккеисты будут бороться за победу с новосибирской командой «Сибирь».

Как вам сегодняшняя игра?

Ребята всё равно молодцы! Желаю новых побед
Плохо сыграли, могли бы лучше
Не смотрел матч
Своим мнением поделюсь в комментариях
Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
2
Гость
50 минут
Там бывший тренер Торпеды( Ларионов) , помнится, сказал, что заслуги Хартли нет, это все наследство Никитина))) так что Боб может напрягаться, все равно ему не поверят)
Читать все комментарии
Гость
