Дешевые уже смели: в Ярославле начали продавать билеты на домашние матчи «Локомотива»

Дешевые уже смели: в Ярославле начали продавать билеты на домашние матчи «Локомотива»

Часть мест уже выкупили

606
Расписание домашних игр «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Расписание домашних игр «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 11 ноября стартовала продажа билетов на декабрьские домашние матчи хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщили в клубе.

В последний месяц уходящего года железнодорожники отыграют на своем льду семь матчей:

  • против СКА (6+) — 2 декабря;

  • против минского «Динамо» (6+) — 16 декабря;

  • против ЦСКА (6+) — 18 декабря;

  • против «Авангарда» (6+) — 20 декабря;

  • против «Адмирала» (6+) — 23 декабря;

  • против московского «Динамо» (6+) — 25 декабря;

  • против «Торпедо» (6+) — 30 декабря.

Продажи открылись в 11:00. После полудня многие билеты по низкой стоимости уже были раскуплены. Например, на игру со СКА осталось всего семь мест по 1100 рублей. Остальные стоят дороже, а более дешевых вариантов уже нет.

Самые дешевые места на матч «Локомотива» с «ЦСКА» стоят 1000 рублей. По этой стоимости оставалось два билета, более дешевых вариантов уже нет. На состязание с «Авангардом» на льду «Арены-2000» билеты и вовсе раскупили. По данным сайта, не осталось вариантов даже за 150 тысяч рублей.

Билеты на матч с «Авангардом» уже раскуплены | Источник: ХК «Локомотив»

Билеты на матч с «Авангардом» уже раскуплены

Источник:

ХК «Локомотив»

Ранее мы рассказывали, сколько стоят билеты на домашние матчи «Локомотива».

Гость
48 минут
Хлеба и зрелищ!
Гость
1 час
Надо бы ХК Локомотиву озадачиться показом матчей команды по ТВ с ОПЛАТОЙ сопоставимой с ценами билетов на трибуны Арены. Ну неужели они не знают какие деньги пропадают
Гость
