Дешевые уже смели: в Ярославле начали продавать билеты на домашние матчи «Локомотива»

Утром 11 ноября стартовала продажа билетов на декабрьские домашние матчи хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщили в клубе.
В последний месяц уходящего года железнодорожники отыграют на своем льду семь матчей:
против СКА (6+) — 2 декабря;
против минского «Динамо» (6+) — 16 декабря;
против ЦСКА (6+) — 18 декабря;
против «Авангарда» (6+) — 20 декабря;
против «Адмирала» (6+) — 23 декабря;
против московского «Динамо» (6+) — 25 декабря;
против «Торпедо» (6+) — 30 декабря.
Продажи открылись в 11:00. После полудня многие билеты по низкой стоимости уже были раскуплены. Например, на игру со СКА осталось всего семь мест по 1100 рублей. Остальные стоят дороже, а более дешевых вариантов уже нет.
Самые дешевые места на матч «Локомотива» с «ЦСКА» стоят 1000 рублей. По этой стоимости оставалось два билета, более дешевых вариантов уже нет. На состязание с «Авангардом» на льду «Арены-2000» билеты и вовсе раскупили. По данным сайта, не осталось вариантов даже за 150 тысяч рублей.
