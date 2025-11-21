Дешевые уже смели: в Ярославле начали продавать билеты на домашние матчи «Локомотива»

Продажи открылись в 11:00. После полудня многие билеты по низкой стоимости уже были раскуплены. Например, на игру со СКА осталось всего семь мест по 1100 рублей. Остальные стоят дороже, а более дешевых вариантов уже нет.

Самые дешевые места на матч «Локомотива» с «ЦСКА» стоят 1000 рублей. По этой стоимости оставалось два билета, более дешевых вариантов уже нет. На состязание с «Авангардом» на льду «Арены-2000» билеты и вовсе раскупили. По данным сайта, не осталось вариантов даже за 150 тысяч рублей.