Придется раскошелиться? Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» в новом сезоне

Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, сколько будут стоить билеты на домашние матчи «Локомотива» в игровом сезоне 2025/2026. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Все матчи разделили на четыре категории: А+, А, В и С. Самыми дорогими билетами будут те, что относятся к А+, а самыми дешевыми — к С.

Среди матчей, которые прошли в сентябре 2024 года, например, к категории С отнесли игры «Локомотив» — «Лада» (6+), «Локомотив» — «Северсталь» (6+) и «Локомотив» — «ХК Сочи» (6+). Матчем категории В считалась встреча (6+) «Локомотива» и «Авангарда». А к категории А отнесли игру (6+) «Локомотива» и «Салават Юлаева».

Также стоимость будет зависеть от выбора трибуны.

В этом материале рассказываем, сколько денег нужно отдать, чтобы попасть на домашний матч «Локомотива».

Игры категории А+

Взрослый

«Клубная трибуна» 1 — 3300;

«Клубная трибуна» 2 — 3000;

Первая — 2350;

Вторая — 1900;

Третья — 1700;

Четвёртая — 1400;

Пятая — 1200;

Шестая — 1100;

Седьмая — 1000;

Гостевой сектор — 1100;

Ресторан — 1700.

Детский

«Клубная трибуна» 1 — 3100;

«Клубная трибуна» 2 — 2800;

Первая — 2150;

Вторая — 1700;

Третья — 1500;

Четвёртая — 1200;

Пятая — 1000;

Шестая — 900;

Седьмая — 800;

Гостевой сектор — 900;

Ресторан — нет.

Игры категории А

Взрослый

«Клубная трибуна» 1 — 3200;

«Клубная трибуна» 2 — 2900;

Первая — 2250;

Вторая — 1800;

Третья — 1600;

Четвёртая — 1300;

Пятая — 1100;

Шестая — 1000;

Седьмая — 900;

Гостевой сектор — 1000;

Ресторан — 1600.

Детский

«Клубная трибуна» 1 — 3000;

«Клубная трибуна» 2 — 2700;

Первая — 2050;

Вторая — 1600;

Третья — 1400;

Четвёртая — 1100;

Пятая — 900;

Шестая — 800;

Седьмая — 700;

Гостевой сектор — 800;

Ресторан — нет.

Игры категории В

Взрослый

«Клубная трибуна» 1 — 2500;

«Клубная трибуна» 2 — 2200;

Первая — 1800;

Вторая — 1400;

Третья — 1100;

Четвёртая — 1000;

Пятая — 900;

Шестая — 700;

Седьмая — 600;

Гостевой сектор — 700;

Ресторан — 1100.

Детский

«Клубная трибуна» 1 — 2300;

«Клубная трибуна» 2 — 2000;

Первая — 1600;

Вторая — 1200;

Третья — 900;

Четвёртая — 800;

Пятая — 700;

Шестая — 500;

Седьмая — 400;

Гостевой сектор — 500;

Ресторан — нет.

Игры категории С

Взрослый

«Клубная трибуна» 1 — 1700;

«Клубная трибуна» 2 — 1400;

Первая — 1150;

Вторая — 1050;

Третья — 900;

Четвёртая — 800;

Пятая — 650;

Шестая — 450;

Седьмая — 350;

Гостевой сектор — 450;

Ресторан — 900.

Детский

«Клубная трибуна» 1 — 1500;

«Клубная трибуна» 2 — 1200;

Первая — 950;

Вторая — 850;

Третья — 700;

Четвёртая — 600;

Пятая — 450;

Шестая — 250;

Седьмая — 150;

Гостевой сектор — 250;

Ресторан — нет.

Ознакомиться с полной информацией о покупке билетов можно на сайте клуба «Локомотив».