Придется раскошелиться? Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» в новом сезоне

Стало известно, сколько будут стоить билеты на домашние матчи «Локомотива» в игровом сезоне 2025/2026. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
Все матчи разделили на четыре категории: А+, А, В и С. Самыми дорогими билетами будут те, что относятся к А+, а самыми дешевыми — к С.
Среди матчей, которые прошли в сентябре 2024 года, например, к категории С отнесли игры «Локомотив» — «Лада» (6+), «Локомотив» — «Северсталь» (6+) и «Локомотив» — «ХК Сочи» (6+). Матчем категории В считалась встреча (6+) «Локомотива» и «Авангарда». А к категории А отнесли игру (6+) «Локомотива» и «Салават Юлаева».
Также стоимость будет зависеть от выбора трибуны.
В этом материале рассказываем, сколько денег нужно отдать, чтобы попасть на домашний матч «Локомотива».
Игры категории А+
Взрослый
«Клубная трибуна» 1 — 3300;
«Клубная трибуна» 2 — 3000;
Первая — 2350;
Вторая — 1900;
Третья — 1700;
Четвёртая — 1400;
Пятая — 1200;
Шестая — 1100;
Седьмая — 1000;
Гостевой сектор — 1100;
Ресторан — 1700.
Детский
«Клубная трибуна» 1 — 3100;
«Клубная трибуна» 2 — 2800;
Первая — 2150;
Вторая — 1700;
Третья — 1500;
Четвёртая — 1200;
Пятая — 1000;
Шестая — 900;
Седьмая — 800;
Гостевой сектор — 900;
Ресторан — нет.
Игры категории А
Взрослый
«Клубная трибуна» 1 — 3200;
«Клубная трибуна» 2 — 2900;
Первая — 2250;
Вторая — 1800;
Третья — 1600;
Четвёртая — 1300;
Пятая — 1100;
Шестая — 1000;
Седьмая — 900;
Гостевой сектор — 1000;
Ресторан — 1600.
Детский
«Клубная трибуна» 1 — 3000;
«Клубная трибуна» 2 — 2700;
Первая — 2050;
Вторая — 1600;
Третья — 1400;
Четвёртая — 1100;
Пятая — 900;
Шестая — 800;
Седьмая — 700;
Гостевой сектор — 800;
Ресторан — нет.
Игры категории В
Взрослый
«Клубная трибуна» 1 — 2500;
«Клубная трибуна» 2 — 2200;
Первая — 1800;
Вторая — 1400;
Третья — 1100;
Четвёртая — 1000;
Пятая — 900;
Шестая — 700;
Седьмая — 600;
Гостевой сектор — 700;
Ресторан — 1100.
Детский
«Клубная трибуна» 1 — 2300;
«Клубная трибуна» 2 — 2000;
Первая — 1600;
Вторая — 1200;
Третья — 900;
Четвёртая — 800;
Пятая — 700;
Шестая — 500;
Седьмая — 400;
Гостевой сектор — 500;
Ресторан — нет.
Игры категории С
Взрослый
«Клубная трибуна» 1 — 1700;
«Клубная трибуна» 2 — 1400;
Первая — 1150;
Вторая — 1050;
Третья — 900;
Четвёртая — 800;
Пятая — 650;
Шестая — 450;
Седьмая — 350;
Гостевой сектор — 450;
Ресторан — 900.
Детский
«Клубная трибуна» 1 — 1500;
«Клубная трибуна» 2 — 1200;
Первая — 950;
Вторая — 850;
Третья — 700;
Четвёртая — 600;
Пятая — 450;
Шестая — 250;
Седьмая — 150;
Гостевой сектор — 250;
Ресторан — нет.
Ознакомиться с полной информацией о покупке билетов можно на сайте клуба «Локомотив».
Ранее стало известно, что в Ярославле подорожали хоккейные абонементы на сезон. Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал повышение цен.