НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

ю-з.

 746мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Разделся на людях после ДТП
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Швырнул ребенка об асфальт
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный рейс
Какие обследования пройти осенью
1 Сентября в Ярославле
Ярославец — о жизни без зрения
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Спорт Придется раскошелиться? Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» в новом сезоне

Придется раскошелиться? Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» в новом сезоне

Изучаем актуальные расценки

367
Написать комментарий
Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоят билеты на матчи «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, сколько будут стоить билеты на домашние матчи «Локомотива» в игровом сезоне 2025/2026. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Все матчи разделили на четыре категории: А+, А, В и С. Самыми дорогими билетами будут те, что относятся к А+, а самыми дешевыми — к С.

Среди матчей, которые прошли в сентябре 2024 года, например, к категории С отнесли игры «Локомотив» — «Лада» (6+), «Локомотив» — «Северсталь» (6+) и «Локомотив» — «ХК Сочи» (6+). Матчем категории В считалась встреча (6+) «Локомотива» и «Авангарда». А к категории А отнесли игру (6+) «Локомотива» и «Салават Юлаева».

Также стоимость будет зависеть от выбора трибуны.

В этом материале рассказываем, сколько денег нужно отдать, чтобы попасть на домашний матч «Локомотива».

Игры категории А+

Взрослый

  • «Клубная трибуна» 1 — 3300;

  • «Клубная трибуна» 2 — 3000;

  • Первая — 2350;

  • Вторая — 1900;

  • Третья — 1700;

  • Четвёртая — 1400;

  • Пятая — 1200;

  • Шестая — 1100;

  • Седьмая — 1000;

  • Гостевой сектор — 1100;

  • Ресторан — 1700.

Детский

  • «Клубная трибуна» 1 — 3100;

  • «Клубная трибуна» 2 — 2800;

  • Первая — 2150;

  • Вторая — 1700;

  • Третья — 1500;

  • Четвёртая — 1200;

  • Пятая — 1000;

  • Шестая — 900;

  • Седьмая — 800;

  • Гостевой сектор — 900;

  • Ресторан — нет.

Игры категории А

Взрослый

  • «Клубная трибуна» 1 — 3200;

  • «Клубная трибуна» 2 — 2900;

  • Первая — 2250;

  • Вторая — 1800;

  • Третья — 1600;

  • Четвёртая — 1300;

  • Пятая — 1100;

  • Шестая — 1000;

  • Седьмая — 900;

  • Гостевой сектор — 1000;

  • Ресторан — 1600.

Детский

  • «Клубная трибуна» 1 — 3000;

  • «Клубная трибуна» 2 — 2700;

  • Первая — 2050;

  • Вторая — 1600;

  • Третья — 1400;

  • Четвёртая — 1100;

  • Пятая — 900;

  • Шестая — 800;

  • Седьмая — 700;

  • Гостевой сектор — 800;

  • Ресторан — нет.

Игры категории В

Взрослый

  • «Клубная трибуна» 1 — 2500;

  • «Клубная трибуна» 2 — 2200;

  • Первая — 1800;

  • Вторая — 1400;

  • Третья — 1100;

  • Четвёртая — 1000;

  • Пятая — 900;

  • Шестая — 700;

  • Седьмая — 600;

  • Гостевой сектор — 700;

  • Ресторан — 1100.

Детский

  • «Клубная трибуна» 1 — 2300;

  • «Клубная трибуна» 2 — 2000;

  • Первая — 1600;

  • Вторая — 1200;

  • Третья — 900;

  • Четвёртая — 800;

  • Пятая — 700;

  • Шестая — 500;

  • Седьмая — 400;

  • Гостевой сектор — 500;

  • Ресторан — нет.

Игры категории С

Взрослый

  • «Клубная трибуна» 1 — 1700;

  • «Клубная трибуна» 2 — 1400;

  • Первая — 1150;

  • Вторая — 1050;

  • Третья — 900;

  • Четвёртая — 800;

  • Пятая — 650;

  • Шестая — 450;

  • Седьмая — 350;

  • Гостевой сектор — 450;

  • Ресторан — 900.

Детский

  • «Клубная трибуна» 1 — 1500;

  • «Клубная трибуна» 2 — 1200;

  • Первая — 950;

  • Вторая — 850;

  • Третья — 700;

  • Четвёртая — 600;

  • Пятая — 450;

  • Шестая — 250;

  • Седьмая — 150;

  • Гостевой сектор — 250;

  • Ресторан — нет.

Ознакомиться с полной информацией о покупке билетов можно на сайте клуба «Локомотив».

Ранее стало известно, что в Ярославле подорожали хоккейные абонементы на сезон. Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал повышение цен.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Билет Матч ХК Локомотив Прайс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление