«Болельщики ушли печальными»: тренер «Локомотива» прокомментировал обидное поражение ярославцев

«Болельщики ушли печальными»: тренер «Локомотива» прокомментировал обидное поражение ярославцев

Боб Хартли оценил матч с «Шанхайскими драконами»

71
Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» в матче 19 ноября уступил в овертайме «Шанхайским драконам». Счет в конце матча стал 3:4. Практически всю игру ярославцы вели, но в третьем периоде «Драконы» отыгрались и сравняли счет. Исход матча решил гол, забитый за пределами основного времени в ворота ярославцев.

«Провели хорошие два периода, полностью контролировали игру. В перерыве между вторым и третьим периодом говорили, что нужно принимать правильные решения — играть с шайбой просто, дисциплинированно. Но вся концентрация вылетела в окно. Допускали очень много ошибок, невынужденных удалений. Потеряли контроль над своими действиями. Жаль, что наши болельщики печальными ушли домой», — охарактеризовал игру своих подопечных главный тренер «Локомотива» Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции.

По его мнению, ярославцы перестали принимать правильные решения и потеряли контроль над игрой.

Следующий матч (6+) с участием «Локомотива» пройдет в субботу, 22 ноября. Ярославцы примут на своем льду «Амур» из Хабаровска.

Кстати, на матче 19 ноября произошел инцидент. Шайба перелетела через ограждение и попала в голову ребенка. Мальчика увезли в больницу.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хоккей ХК Локомотив Боб Хартли Шанхайские Драконы
Комментарии
