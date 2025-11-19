Тысячи футболистов дисквалифицированы, арестованы президенты клубов и судьи. В Турции разгорелся скандал из-за ставок на спорт

В турецком футболе разгорается грандиозный скандал. Местная федерация футбола обнародовала итоги расследования о ставках в местном футболе. Результаты удивили многих даже за пределами страны. Подробности — в материале 161.RU.
Некому играть
— Я вступил в должность 16 месяцев назад, пообещав вывести турецкий футбол на тот уровень, которого он заслуживает. Наша позиция ясна: мы всегда отстаиваем правду и справедливость. Мы не пойдем ни на какие уступки, чтобы защитить турецкий футбол от сомнительных махинаций и коррупционных схем. Мы работаем в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и внимательно следим за расследованием, проводимым Главной прокуратурой Стамбула. Мы верим, что добьемся успеха на пути к «чистому футболу». Мы понимаем, что это долгий и трудный путь. Однако после каждого вечера наступает утро, — сказал на специальной пресс-конференции президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджосманоглу.
По его словам, когда он начинал расследование, то не ожидал увидеть такое количество подозреваемых среди судей и футболистов. Сложившуюся ситуацию он назвал моральным кризисом турецкого футбола.
На данный момент в Турции 571 действующий футбольный судья, у 371 из них были найдены счета в букмекерских конторах. На срок от восьми до 12 месяцев было отстранено 149 арбитров: они активно делали ставки. Один из судей за пять лет поставил 18 227 раз.
Не обошел скандал и футболистов. Аккаунты в букмекерских конторах найдены у 3700 из них. Дисквалифицированы 1024 игрока — 27 из них представляют Суперлигу (высший дивизион). В низших лигах есть команды, в которых большинство футболистов сейчас находятся под подозрением. В буквальном смысле там некому выходить на поле. Турецкая федерация футбола даже попросила ФИФА открыть дополнительное трансферное окно.
Под удар попали и гранды турецкого футбола. В «Бешикташе» под подозрением вратарь Эрсин Дестаноглу и капитан команды Неджип Уйсал. Пострадал и действующий чемпион страны «Галатасарай»: там под удар попали запасной вратарь Метехан Балтаджи и защитник сборной Турции Эрен Элмали.
Элмали признался, что делал ставки пять лет назад, но отметил, что заключал пари на игру не своей команды.
Кто дисквалифицирован из Суперлиги
Сроки отстранения варьируются: от 45 дней до одного года.
«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Неджип Уйсал.
«Аланьяспор»: Иззет Челик, Энес Кескин, Юсуф Оздемир, Бедирхан Озьюрт.
«Ризеспор»: Эфе Доган, Фуркан Орак.
«Галатасарай»: Метехан Балтаджи, Эврен Эльмали.
«Газиантеп»: Мухаммет Таха Гюнеш, Назым Сангаре.
«Гезтепе»: Иззет Фуркан Малак, Угур Каан Йылдыз.
«Антальяспор»: Керем Каяарасы.
«Еюпспор»: Мюкремин Арда Тюркез.
«Касымпаша»: Эге Албайрак, Али Эмре Янар.
«Фатих Карагюмрюк»: Фуркан Беклевич, Керем Юсуф Сиркеджи.
«Самсунспор»: Джелиль Юксел.
«Трабзонспор»: Боран Башкан, Салих Малкочоглу.
«Коньяспор»: Адиль Демирбаг, Алассан Ндао.
«Кайсериспор»: Беркан Аслан, Абдулсамет Бурак.
Есть ли аресты?
В рамках расследования турецкая прокуратура выдала ордера на арест 21 человека, в том числе 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Рейды прошли в 12 городах.
Одним из арестованных стал президент «Эюпспора» Мурат Озкайя. В прошлом сезоне его команда сенсационно заняла 6 место в чемпионате Турции.