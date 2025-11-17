НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«В жизни и работе приходится делать тяжелый выбор»: тренер сборной России Карпин ушел из «Динамо»

«В жизни и работе приходится делать тяжелый выбор»: тренер сборной России Карпин ушел из «Динамо»

После первого круга команда занимала десятое место

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он сосредоточится на работе в сборной России.

В 15 матчах чемпионата России «Динамо» набрало 17 очков и занимает десятое место. В последнем туре бело-голубые дома проиграли «Акрону» (1:2).

В ноябре сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в „Динамо“. Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и „Динамо“ — понимали, какие потенциальные риски несёт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.

Тем не менее, жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убеждён, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всё для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — говорится в заявлении Карпина.

В конце февраля 2025-го — за неделю до рестарта чемпионата России — Карпин покинул «Ростов». По словам тренера, он устал и решил сосредоточиться на работе в сборной. В июне стало известно, что Карпин возглавил московское «Динамо».

Сборную России Карпин тренирует с лета 2021-го года.

