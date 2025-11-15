Сборная России по футболу проиграла впервые за четыре года

Матч проходил в Сочи Источник: пресс-служба РФС

Сборная России проиграла команде Чили в товарищеском матче. Это первое поражение команды Карпина за четыре года.

Счет в концовке первого тайма открыл Гонсало Тапия, ворвавшийся в штрафную по левому флангу. Второй мяч гостей на 78-й минуте забил Бенжамин Бреретон.

Беспроигрышная серия сборной России насчитывала 23 матча. Команда Карпина не уступала с 14 сентября 2021 года — тогда она проиграла в отборочном матче чемпионата мира команде Хорватии (0:1).

«Не получилось забить. Не получилось избежать ошибок в обороне. Не скажу, что нам создавали много моментов — второй гол вообще трудно назвать моментом. Так что, повторюсь, не удалось избежать ошибок в защите», — сказал после матча главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.