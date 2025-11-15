НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

зап.

 750мм 74%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Почему все любят Гарри Поттера
Спорт Сборная России по футболу проиграла впервые за четыре года

Сборная России по футболу проиграла впервые за четыре года

Команда Карпина не уступала в 23 матчах подряд

202
Матч проходил в Сочи | Источник: пресс-служба РФС Матч проходил в Сочи | Источник: пресс-служба РФС

Матч проходил в Сочи

Источник:

пресс-служба РФС

Сборная России проиграла команде Чили в товарищеском матче. Это первое поражение команды Карпина за четыре года.

Счет в концовке первого тайма открыл Гонсало Тапия, ворвавшийся в штрафную по левому флангу. Второй мяч гостей на 78-й минуте забил Бенжамин Бреретон.

Беспроигрышная серия сборной России насчитывала 23 матча. Команда Карпина не уступала с 14 сентября 2021 года — тогда она проиграла в отборочном матче чемпионата мира команде Хорватии (0:1).

«Не получилось забить. Не получилось избежать ошибок в обороне. Не скажу, что нам создавали много моментов — второй гол вообще трудно назвать моментом. Так что, повторюсь, не удалось избежать ошибок в защите», — сказал после матча главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

Ранее нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира в сезоне 2024/25. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Сборная России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление