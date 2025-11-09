НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Спорт «Это была такая мечта — Олимпийские игры»: травма и разочарования гимнастки Лалы Крамаренко

«Это была такая мечта — Олимпийские игры»: травма и разочарования гимнастки Лалы Крамаренко

Видеоистория возвращения в спорт чемпионки России

107
Источник:

Городские медиа

Лала Крамаренко возвращается в большой спорт. 20-летняя чемпионка России по художественной гимнастике сообщила об этом в недавнем выпуске проекта «Элемент Батыршиной». Больше года она восстанавливалась после тяжелой операции на колене, так что многие спортсмены ставили под сомнение продолжение ее карьеры.

Путь Лалы в гимнастике был непростым. Девушку называли второй Кабаевой, отмечали ее грацию и пластичность, предрекали великое будущее, титулы, но в итоге она со слезами из-за травмы брала золото и не попала ни на одну Олимпиаду.

В 2020 году тренеры отдали предпочтение более опытным сестрам Авериным, и на Олимпиаде в Токио Лала была лишь запасной. Тогда гимнастка не расстраивалась: вся карьера впереди. Крамаренко ни с одного соревнования не уезжала без награды, а в 2021 году даже зарегистрировали именной элемент гимнастки — пируэт с согнутой в колене ногой. Вот только на Олимпиаду в Париж Лала вновь не попала: ей не дали выступать в нейтральном статусе. Причиной, как писало РИА Новости, стало ее участие в концерте на День защитника Отечества, поддержка ее спортивным клубом СВО и фотография с Ириной Винер.

Попадет ли Лала на Олимпиаду в 2028-м, пока неясно. Девушка сейчас хочет проверить свои силы после вынужденного перерыва: есть вероятность, что прошлая травма не даст ей такой возможности.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Художественная гимнастика Спорт Травма Олимпиада
Комментарии
