Многократный чемпион мира против пилотов «Макларен»: интриги финиша сезона в «Формуле-1»

Борьбу за победу ведут три пилота Источник: пресс-служба Ф-1

Летом 2025 года экраны кинотеатров захватил фильм «Формула-1», но в реальном чемпионате интриг не меньше, чем в его художественном собрате. Первые места в личном зачете на протяжении всего чемпионата удерживают Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларен». Они так увлеклись борьбой между собой и шансом выиграть первый титул в карьере, что позволили приблизиться на опасное расстояние четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену. Его «Ред Булл» окрылен последними успехами и намерен сотворить настоящее чудо. Подробности — в материале журналиста 161.RU Рената Дайнутдинова.

Финишная прямая

Источник: пресс-служба Ф-1

В сезоне-2025 в чемпионате «Формулы-1» проводится 24 этапа. Турнир вышел из последнего поворота на финишную прямую — осталось провести четыре Гран-при: Бразилии (7–9 ноября), США, Лас-Вегас (21–23 ноября), Катара (28–30 ноября), ОАЭ (5–7 декабря).

На двух из них (Бразилия, Катар) пройдут не только гонки, но и спринтерские заезды.

Как начисляются очки

Источник: пресс-служба Ф-1

В гонках очки получают десять лучших гонщиков. Они начисляются следующим образом:

за первое место — 25 очков;

за второе — 18;

затем идут 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 и 1.

В спринтерских заездах баллы получают восемь лучших пилотов:

первое место — 8 очков;

второе — 7;

третье — 6;

четвертое — 5;

пятое — 4;

шестое — 3;

седьмое — 2;

восьмое — 1.

Оранжевые разборки

Источник: пресс-служба Ф-1

В общем зачете лидируют пилоты «Макларен» — британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. По ходу сезона Пиастри лидировал с отрывом в 34 очка, но последние гонки для него складываются неудачно. Этим воспользовался Норрис, вырвавшийся вперед на один балл.

По ходу чемпионата между Норрисом и Пиастри возникла небольшая неприятная ситуация. На Гран-при Италии механики «Макларен» слишком долго меняли шины Норриса, из-за чего его обошел Пиастри. В конце гонки руководители команды попросили Пиастри пропустить британца вперед. С тех пор болельщики в разных странах освистывают Ландо, считая, что ему помогает команда.

18 октября на первом круге спринтерской гонки на Гран-при США в Остине Норрис и Пиастри столкнулись и сошли с дистанции.

Разборками пилотов на оранжевых болидах воспользовался победитель последних четырех чемпионатов мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». По ходу сезона он уступал 104 очка, но теперь отстает от лидера чемпионата на 36 баллов.

Оранжевая (традиционные цвета национальных команд из Нидерландов) армия болельщиков Ферстаппена верит в чудо и верит, что он станет пятикратным чемпионом мира. На счету Норриса и Пиастри пока ноль титулов.

Источник: пресс-служба Ф-1

В Кубке конструкторов «Макларен» одержал досрочную победу. За второе и третье места идет упорная борьба — на него претендуют «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари». Титул команды не получат, но от занятого места зависит размер призовых по итогам чемпионата.

Заслуженные ветераны

Источник: пресс-служба Ф-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал главным ньюсмейкером перед стартом сезона, перейдя из «Мерседес» в «Феррари». В итальянской конюшне дела у него пока складываются не лучшим образом — ни одного подиума. 40-летний британец занимает шестое место в личном зачете.

Источник: пресс-служба Ф-1

Главный старожил «Формулы-1» — испанец Фернандо Алонсо. Он провел первую гонку в далеком 2001 году, а в сезонах-2005 и -2006 становился чемпионом мира, забрав титул у казавшегося непобедимым Михаэля Шумахера.

С тех пор Алонсо несколько раз уходил из Ф-1 в другие гоночные серии, но затем возвращался. Сейчас 44-летний Алонсо выступает за «Астон Мартин», команда — крепкий середняк чемпионата. Испанец продолжает демонстрировать чудеса пилотажа. Опыт позволяет ему сдерживать атаки пилотов на более быстрых болидах или совершать невероятные прорывы из середины пелотона. Алонсо набрал 37 очков и занимает 12-е место в личном зачете.

Расписание этапов

Источник: пресс-служба Ф-1

21-й этап. Гран-при Бразилии

Спринт (8 ноября, 17:00 — здесь и далее мск)

Квалификация (8 ноября, 21:00)

Гонка (9 ноября, 20:00)

22-й этап. Гран-при США, Лас-Вегас

Квалификация (22 ноября, 07:00)

Гонка (23 ноября, 07:00)

23-й этап. Гран-при Катара

Квалификация спринта (28 ноября, 20:30)

Спринт (29 ноября, 17:00)

Квалификация (29 ноября, 21:00)

Гонка (30 ноября, 19:00)

24-й этап. Гран-при ОАЭ

Квалификация (6 декабря, 17:00)