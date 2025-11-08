НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

3 м/c,

с-з.

 751мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закроют школу
«Умные решения» в недвижимости
Женские «ред флаги»
Где лечиться этой осенью
Когда откроют новую поликлинику
Умер известный профессор
Сгорел дом многодетных
Построят новую трассу к аэропорту
Спорт Многократный чемпион мира против пилотов «Макларен»: интриги финиша сезона в «Формуле-1»

Многократный чемпион мира против пилотов «Макларен»: интриги финиша сезона в «Формуле-1»

За титул ведут борьбу три пилота

152
Борьбу за победу ведут три пилота | Источник: пресс-служба Ф-1 Борьбу за победу ведут три пилота | Источник: пресс-служба Ф-1

Борьбу за победу ведут три пилота

Источник:

пресс-служба Ф-1

Летом 2025 года экраны кинотеатров захватил фильм «Формула-1», но в реальном чемпионате интриг не меньше, чем в его художественном собрате. Первые места в личном зачете на протяжении всего чемпионата удерживают Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларен». Они так увлеклись борьбой между собой и шансом выиграть первый титул в карьере, что позволили приблизиться на опасное расстояние четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену. Его «Ред Булл» окрылен последними успехами и намерен сотворить настоящее чудо. Подробности — в материале журналиста 161.RU Рената Дайнутдинова.

Финишная прямая

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

В сезоне-2025 в чемпионате «Формулы-1» проводится 24 этапа. Турнир вышел из последнего поворота на финишную прямую — осталось провести четыре Гран-при: Бразилии (7–9 ноября), США, Лас-Вегас (21–23 ноября), Катара (28–30 ноября), ОАЭ (5–7 декабря).

На двух из них (Бразилия, Катар) пройдут не только гонки, но и спринтерские заезды.

Как начисляются очки

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

В гонках очки получают десять лучших гонщиков. Они начисляются следующим образом:

  • за первое место — 25 очков;

  • за второе — 18;

  • затем идут 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 и 1.

В спринтерских заездах баллы получают восемь лучших пилотов:

  • первое место — 8 очков;

  • второе — 7;

  • третье — 6;

  • четвертое — 5;

  • пятое — 4;

  • шестое — 3;

  • седьмое — 2;

  • восьмое — 1.

Оранжевые разборки

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

В общем зачете лидируют пилоты «Макларен» — британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. По ходу сезона Пиастри лидировал с отрывом в 34 очка, но последние гонки для него складываются неудачно. Этим воспользовался Норрис, вырвавшийся вперед на один балл.

По ходу чемпионата между Норрисом и Пиастри возникла небольшая неприятная ситуация. На Гран-при Италии механики «Макларен» слишком долго меняли шины Норриса, из-за чего его обошел Пиастри. В конце гонки руководители команды попросили Пиастри пропустить британца вперед. С тех пор болельщики в разных странах освистывают Ландо, считая, что ему помогает команда.

18 октября на первом круге спринтерской гонки на Гран-при США в Остине Норрис и Пиастри столкнулись и сошли с дистанции.

Разборками пилотов на оранжевых болидах воспользовался победитель последних четырех чемпионатов мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». По ходу сезона он уступал 104 очка, но теперь отстает от лидера чемпионата на 36 баллов.

Оранжевая (традиционные цвета национальных команд из Нидерландов) армия болельщиков Ферстаппена верит в чудо и верит, что он станет пятикратным чемпионом мира. На счету Норриса и Пиастри пока ноль титулов.

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

В Кубке конструкторов «Макларен» одержал досрочную победу. За второе и третье места идет упорная борьба — на него претендуют «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари». Титул команды не получат, но от занятого места зависит размер призовых по итогам чемпионата.

Заслуженные ветераны

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал главным ньюсмейкером перед стартом сезона, перейдя из «Мерседес» в «Феррари». В итальянской конюшне дела у него пока складываются не лучшим образом — ни одного подиума. 40-летний британец занимает шестое место в личном зачете.

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

Главный старожил «Формулы-1» — испанец Фернандо Алонсо. Он провел первую гонку в далеком 2001 году, а в сезонах-2005 и -2006 становился чемпионом мира, забрав титул у казавшегося непобедимым Михаэля Шумахера.

С тех пор Алонсо несколько раз уходил из Ф-1 в другие гоночные серии, но затем возвращался. Сейчас 44-летний Алонсо выступает за «Астон Мартин», команда — крепкий середняк чемпионата. Испанец продолжает демонстрировать чудеса пилотажа. Опыт позволяет ему сдерживать атаки пилотов на более быстрых болидах или совершать невероятные прорывы из середины пелотона. Алонсо набрал 37 очков и занимает 12-е место в личном зачете.

Расписание этапов

Источник: пресс-служба Ф-1 Источник: пресс-служба Ф-1
Источник:

пресс-служба Ф-1

21-й этап. Гран-при Бразилии

Спринт (8 ноября, 17:00 — здесь и далее мск)

Квалификация (8 ноября, 21:00)

Гонка (9 ноября, 20:00)

22-й этап. Гран-при США, Лас-Вегас

Квалификация (22 ноября, 07:00)

Гонка (23 ноября, 07:00)

23-й этап. Гран-при Катара

Квалификация спринта (28 ноября, 20:30)

Спринт (29 ноября, 17:00)

Квалификация (29 ноября, 21:00)

Гонка (30 ноября, 19:00)

24-й этап. Гран-при ОАЭ

Квалификация (6 декабря, 17:00)

Гонка (7 декабря, 16:00)

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Формула-1 Гонки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление