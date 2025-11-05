«Это наша общая позиция»: президент РПЛ высказался о том, стоит ли возвращать пиво на стадионы — видео

Во время форума «Россия — спортивная держава» в Самаре президент РПЛ Александр Алаев провел небольшую пресс-конференцию. Корреспондент 63.RU задал самый важный для болельщиков вопрос: как Александр Александрович относится к идее вернуть пиво на стадионы?

«К идее вернуть пиво на стадионы отношусь сугубо положительно, как и вся футбольная общественность. И клубы выступали, и футбольные движения — это наша общая позиция. Мы все ждем, надеемся. Понимаем, что это не в наших полномочиях. Для меня очевидно, что пиво должно быть на стадионах. Есть вышестоящие инстанции, надеюсь, вопрос будет решен. Ждем, работаем в диалоге с регулятором», — ответил Алаев.

Запрет на продажу и употребление пива на стадионах во время футбольных матчей в России был введен в 2005 году. Поправки в соответствующий федеральный закон тогда ужесточили правила и запретили продажу алкоголя на спортивных сооружениях. Основная причина такого ограничения — рост числа хулиганских и агрессивных инцидентов на стадионах. Правительство стремилось повысить безопасность болельщиков, снизить уровень насилия и предотвратить массовые беспорядки.

На чемпионате мира по футболу 2018 года FIFA настояла на разрешении продажи пива определенных марок. После чемпионата общий запрет вновь вступил в силу. Таким образом, сейчас пиво в России нельзя продавать и употреблять на стадионах во время матчей. Время от времени разные спикеры называют это ограничение одним из факторов, влияющих на посещаемость футбольных матчей.