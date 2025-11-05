НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
«Это наша общая позиция»: президент РПЛ высказался о том, стоит ли возвращать пиво на стадионы — видео

«Это наша общая позиция»: президент РПЛ высказался о том, стоит ли возвращать пиво на стадионы — видео

Александр Алаев говорит, что для него ответ очевиден

145

Ответ — в коротком видео

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Во время форума «Россия — спортивная держава» в Самаре президент РПЛ Александр Алаев провел небольшую пресс-конференцию. Корреспондент 63.RU задал самый важный для болельщиков вопрос: как Александр Александрович относится к идее вернуть пиво на стадионы?

«К идее вернуть пиво на стадионы отношусь сугубо положительно, как и вся футбольная общественность. И клубы выступали, и футбольные движения — это наша общая позиция. Мы все ждем, надеемся. Понимаем, что это не в наших полномочиях. Для меня очевидно, что пиво должно быть на стадионах. Есть вышестоящие инстанции, надеюсь, вопрос будет решен. Ждем, работаем в диалоге с регулятором», — ответил Алаев.

Запрет на продажу и употребление пива на стадионах во время футбольных матчей в России был введен в 2005 году. Поправки в соответствующий федеральный закон тогда ужесточили правила и запретили продажу алкоголя на спортивных сооружениях. Основная причина такого ограничения — рост числа хулиганских и агрессивных инцидентов на стадионах. Правительство стремилось повысить безопасность болельщиков, снизить уровень насилия и предотвратить массовые беспорядки.

На чемпионате мира по футболу 2018 года FIFA настояла на разрешении продажи пива определенных марок. После чемпионата общий запрет вновь вступил в силу. Таким образом, сейчас пиво в России нельзя продавать и употреблять на стадионах во время матчей. Время от времени разные спикеры называют это ограничение одним из факторов, влияющих на посещаемость футбольных матчей.

Стоит ли возвращать пиво на стадионы?

Да, это важный атрибут для болельщиков
Нет, болеть нужно трезвыми
Мне все равно

Александра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Илья Овсянников
Илья Овсянников
журналист
Алексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Комментарии
4
Гость
8 минут
«К идее вернуть пиво на стадионы отношусь сугубо положительно," (А.Алаев). - И это видно по лицу.
Гость
3 минуты
Одежка не совсем по уставу, но видно, что из одного блиндажа и очень торопились.
Читать все комментарии
