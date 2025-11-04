Суперматчи пройдут в Ливерпуле и Париже: расписание четвертого тура Лиги чемпионов

Трент Александер-Арнольд сыграет против бывшей команды Источник: пресс-служба УЕФА

Лига чемпионов возвращается — 4 и 5 ноября состоятся матчи четвертого тура общего этапа турнира. Игры по московскому времени теперь будут начинаться на час позже, так как в Европе перешли на зимнее время.

161.RU публикует расписание игр и рассказываем о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Источник: пресс-служба УЕФА

Расписание четвертого тура

4 ноября

«Наполи» — «Айнтрахт» (20:45);

«Славия» — «Арсенал» (20:45);

«Атлетико» — «Юнион» (23:00);

«Буде-Глимт» — «Монако» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

В Норвегии друг против друга могут сыграть два российских футболиста: вратарь Никита Хайкин («Буде-Глимт») и полузащитник Александр Головин («Монако»). Обе команды набрали два очка в стартовых трех турах и находятся рядом в турнирной таблице — на 26-м и 27-м местах.

«Ливерпуль» — «Реал» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

У защитника Трента Александера-Арнольда летом закончился контракт с «Ливерпулем», и он перешел в мадридский «Реал». Английские болельщики называют его предателем.

«Ливерпульское» прошлое есть и у главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. Болельщики красных к нему до сих пор относятся с любовью. В 2005 году вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов, забив гол в легендарном финале против «Милана» (английская команда отыгралась с 0:3, а затем выиграла в серии пенальти).

— Это европейское класико. Матч против «Ливерпуля». У него богатая история, поэтому болельщики всегда ждали этот матч с большим нетерпением. У Трента [Александера-Арнолда] и меня здесь своя история. Всегда приятно приезжать туда, где тебя очень любили. Мы хотим добиться хорошего результата, — сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.

Есть в этой игре и другое интересное противостояние. Алонсо в «Байере» тренировал полузащитника Флориана Виртца — теперь они будут по разные стороны баррикад. В «Ливерпуле» на Виртца возлагают большие надежды и заплатили за него 150 миллионов евро. Адаптация немца затянулась: в 13 матчах (в чемпионате Англии и Лиге чемпионов) у него только две результативные передачи.

«Олимпиакос» — ПСВ (23:00);

ПСЖ — «Бавария» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

Обе команды набрали максимальное количество очков. Действующий победитель Лиги чемпионов будет иметь преимущество домашнего поля, но в противостоянии двух суперклубов назвать фаворита очень сложно.

«Тоттенхэм» — «Копенгаген» (23:00);

«Ювентус» — «Спортинг» (23:00).

5 ноября

«Карабах» — «Челси» (20:45)

Источник: пресс-служба УЕФА

«Карабах» в этом розыгрыше Лиги чемпионов еще не проигрывал на домашнем поле. В четвертом туре команде из Азербайджана предстоит сдать непростой экзамен в матче против «Челси». Команды уже встречались в сезоне-2017/18. Оба раза англичане праздновали разгромные победы: 6:0 в Лондоне и 4:0 в Баку.

«Пафос» — «Вильярреал» (20:45);

«Аякс» — «Галатасарай» (23:00);

«Бенфика» — «Байер» (23:00);

«Брюгге» — «Барселона» (23:00);

«Интер» — «Кайрат» (23:00);

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сыграет против «Боруссии», в которой он стал звездой европейского масштаба. В составе немецкой команды форвард забил 86 голов в 89 матчах.

«Марсель» — «Аталанта» (23:00);

«Ньюкасл» — «Атлетик» (23:00).

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба УЕФА

После трех туров в гонке бомбардиров сложилось двоевластие. Первую строчку делят французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и английский форвард «Баварии» Харри Кейн — на их счету по пять мячей.

1–2 Харри Кейн («Бавария») — пять голов.

1–2 Килиан Мбаппе («Реал») — пять голов.

3–5 Энтони Гордон («Ньюкасл») — четыре гола.

3–5 Маркус Рэшфорд («Барселона») — четыре гола.

3–5 Эрлинг Холанн («Манчестер Сити) — четыре гола.

