НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда выпадет первый снег
«Умные решения» в недвижимости
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Стюардесса-красотка
Закроют ли травмпункт
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Афиша на выходные
Спорт Суперматчи пройдут в Ливерпуле и Париже: расписание четвертого тура Лиги чемпионов

Суперматчи пройдут в Ливерпуле и Париже: расписание четвертого тура Лиги чемпионов

Матчи начнутся позднее, чем обычно

180
Трент Александер-Арнольд сыграет против бывшей команды | Источник: пресс-служба УЕФАТрент Александер-Арнольд сыграет против бывшей команды | Источник: пресс-служба УЕФА

Трент Александер-Арнольд сыграет против бывшей команды

Источник:

пресс-служба УЕФА

Лига чемпионов возвращается — 4 и 5 ноября состоятся матчи четвертого тура общего этапа турнира. Игры по московскому времени теперь будут начинаться на час позже, так как в Европе перешли на зимнее время.

161.RU публикует расписание игр и рассказываем о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Источник: пресс-служба УЕФА Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Расписание четвертого тура

4 ноября

  • «Наполи» — «Айнтрахт» (20:45);

  • «Славия» — «Арсенал» (20:45);

  • «Атлетико» — «Юнион» (23:00);

  • «Буде-Глимт» — «Монако» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В Норвегии друг против друга могут сыграть два российских футболиста: вратарь Никита Хайкин («Буде-Глимт») и полузащитник Александр Головин («Монако»). Обе команды набрали два очка в стартовых трех турах и находятся рядом в турнирной таблице — на 26-м и 27-м местах.

  • «Ливерпуль» — «Реал» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

У защитника Трента Александера-Арнольда летом закончился контракт с «Ливерпулем», и он перешел в мадридский «Реал». Английские болельщики называют его предателем.

«Ливерпульское» прошлое есть и у главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. Болельщики красных к нему до сих пор относятся с любовью. В 2005 году вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов, забив гол в легендарном финале против «Милана» (английская команда отыгралась с 0:3, а затем выиграла в серии пенальти).

— Это европейское класико. Матч против «Ливерпуля». У него богатая история, поэтому болельщики всегда ждали этот матч с большим нетерпением. У Трента [Александера-Арнолда] и меня здесь своя история. Всегда приятно приезжать туда, где тебя очень любили. Мы хотим добиться хорошего результата, — сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.

Есть в этой игре и другое интересное противостояние. Алонсо в «Байере» тренировал полузащитника Флориана Виртца — теперь они будут по разные стороны баррикад. В «Ливерпуле» на Виртца возлагают большие надежды и заплатили за него 150 миллионов евро. Адаптация немца затянулась: в 13 матчах (в чемпионате Англии и Лиге чемпионов) у него только две результативные передачи.

  • «Олимпиакос» — ПСВ (23:00);

  • ПСЖ — «Бавария» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Обе команды набрали максимальное количество очков. Действующий победитель Лиги чемпионов будет иметь преимущество домашнего поля, но в противостоянии двух суперклубов назвать фаворита очень сложно.

  • «Тоттенхэм» — «Копенгаген» (23:00);

  • «Ювентус» — «Спортинг» (23:00).

5 ноября

«Карабах» — «Челси» (20:45)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Карабах» в этом розыгрыше Лиги чемпионов еще не проигрывал на домашнем поле. В четвертом туре команде из Азербайджана предстоит сдать непростой экзамен в матче против «Челси». Команды уже встречались в сезоне-2017/18. Оба раза англичане праздновали разгромные победы: 6:0 в Лондоне и 4:0 в Баку.

  • «Пафос» — «Вильярреал» (20:45);

  • «Аякс» — «Галатасарай» (23:00);

  • «Бенфика» — «Байер» (23:00);

  • «Брюгге» — «Барселона» (23:00);

  • «Интер» — «Кайрат» (23:00);

  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» (23:00)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сыграет против «Боруссии», в которой он стал звездой европейского масштаба. В составе немецкой команды форвард забил 86 голов в 89 матчах.

  • «Марсель» — «Аталанта» (23:00);

  • «Ньюкасл» — «Атлетик» (23:00).

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

После трех туров в гонке бомбардиров сложилось двоевластие. Первую строчку делят французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и английский форвард «Баварии» Харри Кейн — на их счету по пять мячей.

1–2 Харри Кейн («Бавария») — пять голов.

1–2 Килиан Мбаппе («Реал») — пять голов.

3–5 Энтони Гордон («Ньюкасл») — четыре гола.

3–5 Маркус Рэшфорд («Барселона») — четыре гола.

3–5 Эрлинг Холанн («Манчестер Сити) — четыре гола.

Где смотреть

В России права на показ Лиги чемпионов принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Он покажет все матчи второго тура.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
мы чужие на этом празднике жизни
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление