Почему на лавку при штрафных удалениях сажают лучших хоккеистов? Простое объяснение эксперта

Почему лучших хоккеистов отправляют на скамейку при штрафных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) штрафные удаления делятся на индивидуальные и командные. В случае когда к конкретному игроку применяются санкции, всё понятно: спортсмен нарушает правила — садится на скамейку. А как быть в случаях командного наказания? Как тренер определяет, кто из игроков должен временно покинуть игру? В разговоре с 76.RU это объяснил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Это решение всегда принимает тренер в зависимости от игровой ситуации. И если тренер сильнейшего игрока сажает на лавочку, значит, он рассчитывает, что четверка его однозначно выстоит. А игрок, который отбывает наказание за командный срок, он сразу вступит в игру и сможет решить некоторые сложные моменты матча», — отметил эксперт.

Владимир Плющев был тренером сборной России на чемпионате мира в 2003 году. Команда заняла седьмое место. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту молодежного чемпионата мира в 2002 году.

Например, в «Локомотиве» иногда при командных штрафных удалениях исключают из игры одного из сильнейших хоккеистов команды — Александра Радулова. Как объяснил Владимир Плющев, всё дело в том, что он нападающий, а при игре в меньшинстве значимее работа защитников.

У всех по-разному складывается игра, поэтому тренер сам выбирает игрока, которого надо использовать на лавочке, а не в поле. Владимир Плющев бывший главный тренер сборной России