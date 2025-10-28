НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Почему на лавку при штрафных удалениях сажают лучших хоккеистов? Простое объяснение эксперта

Почему на лавку при штрафных удалениях сажают лучших хоккеистов? Простое объяснение эксперта

Публикуем ответ бывшего главного тренера сборной России

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) штрафные удаления делятся на индивидуальные и командные. В случае когда к конкретному игроку применяются санкции, всё понятно: спортсмен нарушает правила — садится на скамейку. А как быть в случаях командного наказания? Как тренер определяет, кто из игроков должен временно покинуть игру? В разговоре с 76.RU это объяснил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Это решение всегда принимает тренер в зависимости от игровой ситуации. И если тренер сильнейшего игрока сажает на лавочку, значит, он рассчитывает, что четверка его однозначно выстоит. А игрок, который отбывает наказание за командный срок, он сразу вступит в игру и сможет решить некоторые сложные моменты матча», — отметил эксперт.

Владимир Плющев был тренером сборной России на чемпионате мира в 2003 году. Команда заняла седьмое место. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту молодежного чемпионата мира в 2002 году.

Например, в «Локомотиве» иногда при командных штрафных удалениях исключают из игры одного из сильнейших хоккеистов команды — Александра Радулова. Как объяснил Владимир Плющев, всё дело в том, что он нападающий, а при игре в меньшинстве значимее работа защитников.

У всех по-разному складывается игра, поэтому тренер сам выбирает игрока, которого надо использовать на лавочке, а не в поле.

Владимир Плющев

бывший главный тренер сборной России

«Может, это связано с дефицитом защитников, когда играют три пары защитников и каждый защитник на вес золота. Но также это может быть связано еще с другими моментами, но всё решает главный тренер», — объяснил бывший главный тренер сборной России Владимир Плюшев.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей ХК Локомотив
