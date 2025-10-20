«Ситуации разные»: Боб Хартли сравнил свое тренерство в «Авангарде» и «Локомотиве»

Боб Хартли сравнил свою работу тренера в ХК «Авангард» и «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

20 октября ХК «Локомотив» одержал победу в матче с московским «Динамо» на выезде. Счет встречи оказался 2:3 в пользу ярославцев.

«Рад, что нашли путь к победе. Для нас это была тяжелая игра, обе команды шли в давление в зоне атаки. „Динамо“ сыграло хорошую игру. Нам было не просто», — отметил Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Также по просьбе журналистов он сравнил свою работу как наставника в хоккейном клубе «Авангард», который Хартли сделал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2020/2021, и в «Локомотиве», который стал чемпионом в прошлом сезоне под руководством предшественника Хартли — Игоря Никитина.

«Ситуации разные. Когда я пришел в „Авангард“ с Александром Крыловым в одно время, не только команду перестроили, но и весь бренд. А здесь много ребят, которые знают, как выигрывать. Но каждый тренер приходит со своей системой, со своими деталями. И надо отдать должное хоккеистам, что они слушают, выполняют, становятся лучше», — сказал Боб Хартли.

Александр Крылов — бывший председатель совета директоров ХК «Авангард».