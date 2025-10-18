«Заслуга предыдущего тренера»: наставник СКА сравнил «Локомотив» Никитина и Хартли

Тренер СКА сравнил «Локомотив» при Никитине и Хартли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

17 октября ярославский «Локомотив» обыграл на выезде питерский СКА со счетом 3:1.

Тренер ярославцев Боб Хартли отметил, что это важная для «Локомотива» победа. Особенно в начале выездного турне

«Хорошие соперники. Поэтому сегодня была задача постараться повести в счете, что удалось. И это важно в игре с таким мастеровитым соперником как СКА. При нашем преимуществе 3:0 соперник старался создавать моменты, но наши ребята сыграли хорошо. Это была командная победа! — сообщил на послематчевой пресс-конференции Боб Хартли.

Тренер ярославцев добавил, что у противника большинство защитников часто подключаются к атакам. Поэтому задачами «Локомотива» было избегать контратак и не давать соперникам играть в своей зоне, отбирать шайбу до предела зоны защиты.

В свою очередь главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что его его команде просто не хватило времени, чтобы показать лучший результат.

«"Локомотив» давно играет вместе, команда построена под чемпионство. Нам надо быть более креативными. Когда мысль опережает ноги, появляется преимущество», — констатировал он.

Спортивные журналисты попросили Ларионова сравнить «Локомотив» при предыдущем тренере Игоре Никитине и при действующем Бобе Хартли.

«Когда ты имеешь коллектив, который выиграл Кубок Гагарина, который практически полностью сохранился (я даже не знаю, есть кто-то из новых игроков или нет), ты приходишь в команду, которая знает, как побеждать, которая сформирована уже многие годы. И по системе, по тактике игры она похожа, абсолютно похожа. Я все-таки считаю, что это заслуга предыдущего тренера, потому что он над этим работал. Это его люди. Потому что за два-три месяца построить какие-то вещи по-другому не реально. Эти ребята работают по тем лекалам, которые были сделаны Никитиным», — ответил Игорь Ларионов.

Напомним, именно с Игорем Никитиным ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2024/2025. Однако почти сразу после победы появились слухи об уходе наставника. Официально в команде это подтвердили 11 июня. Вскоре стало известно, что Никитин ушел в ЦСКА.

5 июля в ярославском «Локомотиве» назвали имя нового главного тренера. Им стал канадский специалист Боб Хартли.