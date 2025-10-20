НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Победа России: отстранение российских спортсменов от международных соревнований признали незаконным

Следующий шаг — Олимпиада

Спортсмены из РФ возвращаются к крупным соревнованиям

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменил решение конгресса организации о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом 20 октября сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Это решение фактически означает, что международная федерация обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, включая квалификацию на Олимпийские игры 2026 года», — написал министр.

Дегтярев подчеркнул, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России продолжат бороться за восстановление прав российских спортсменов. Он выразил надежду, что вердикт IBSF создаст прецедент для других международных федераций.

«Мы уже подали апелляцию на аналогичное решение Международной федерации санного спорта. А 21 октября совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске наших спортсменов в лыжных дисциплинах», — добавил глава Минспорта.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) также встал на сторону российских спортсменов — он удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России, признав дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Также генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Ограничения снимут и с Белоруссии. Это позволит спортсменам вновь выступать под национальными флагом и гимном на соревнованиях.

Кузьмин Артем
Спорт Михаил Дегтярев Олимпиада
