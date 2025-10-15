«Нужно было показать хорошую игру»: главный тренер «Локомотива» высказался о победе над ЦСКА

Боб Хартли прокомментировали итоги игры «Локомотива» с ЦСКА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал игру железнодорожников с ЦСКА. Ярославская хоккейная команда вечером 15 октября одержала победу со счетом 4:1 на льду «Арены-2000».

«И сама игра и атмосфера во Дворце были как в плей-офф. Было здорово играть перед нашими болельщиками, которые создавали такую наэлектризованную атмосферу, и здорово было смотреть, как наша команда играет, как соперник бьется, и как болельщики получают удовольствие от игры», — рассказал Боб Хартли.

Журналисты сообщили, что некоторые считают принципиальным противостояние «Локомотива» с командой Игоря Никитина. Боб Хартли ответил обтекаемо.

«Меня не было здесь в прошлом году, поэтому я не знаю, как и что получилось. Но, действительно, мы сыграли две наши лучшие игры против ЦСКА в этом сезоне. Но с другой стороны на каждую игру, особенно против соперников из нашей конференции, очень важны два очка. И, тем более, у нас была неудачная поездка, и нужно было особенно перед своими болельщиками показать хорошую игру, получить положительный результат. И здорово, что этого добились», — сказал Боб Хартли.

Также он рассказал о состоянии троих травмированных игроков «Локомотива». Речь шла о защитнике Андрее Сергееве, нападающих Александре Волкове и Данииле Тесанове.

«По Андрею Сергееву нет пока определенных сроков. Он сейчас на полном отдыхе, травма серьезная. Естественно, желаем ему скорейшего выздоровления. Волков начал кататься и набирает сейчас кондиции на льду. Тесанов до сих пор на лед не выходил, занимается в зале. Все идет по врачебному плану. Пока точных сроков тоже нет, но он продолжает восстановление», — рассказал Боб Хартли.