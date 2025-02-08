«И всё же я катаюсь»: судьба Романа Костомарова после болезни, которая чуть не отняла у него жизнь

Что бы ни случилось, Оксана Домнина всегда была рядом с Романом Костомаровым Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной всё это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то», — признался однажды Роман Костомаров. Обычному мальчишке, выросшему в спальном московском районе Текстильщики, судьба приготовила немало крутых поворотов: скитание по съемным квартирам на чужбине, блистательные победы на Олимпиаде, участие в шоу и съемки в кино, всенародную любовь — и битву за выживание, в которую он вступил без права на ошибку. 8 февраля Роман Костомаров отмечает день рождения. День рождения, которого могло не случиться.

Долгая дорога в спорте

Семья Романа Костомарова никак не была связана со спортом: мать работала поваром, отец — электриком. В фигурном катании он оказался довольно поздно — в 9 лет. Но это не помешало ему показывать высокие результаты. С партнершей Екатериной Давыдовой он достиг значительных успехов, выиграв чемпионат мира среди юниоров в 1996 году, а на следующий год завоевав бронзу на чемпионате России.

Окончив Московскую академию физкультуры, Роман уехал в США. Без денег и связей. Он жил в Делавэре вместе с коллегами на арендованной вилле и получал всего 150 долларов в месяц. Костомаров не мог подрабатывать, так как тренировки отнимали все силы, и, чтобы сэкономить, часто добирался до спорткомплекса пешком.

В те годы тренеры не видели в нем будущего чемпиона и потому уделяли ему мало внимания. С партнершей Анной Семенович, будущей певицей и ведущей, тоже не сложилось — тренировки заканчивались ссорами. В итоге их дуэт распался, и Роман переехал в Нью-Джерси. Там он скитался по друзьям, ночевал на чердаках, спал на надувном матрасе и снимал квартиры без мебели. Практически отчаявшись, фигурист начал было подумывать о возвращении на родину, как неожиданно ему поступило предложение, от которого он не смог отказаться.

Александр Жулин, который на тот момент встречался с Татьяной Навкой и вместе тренировался, начал искать для нее нового партнера. Выбор пал на Костомарова. Вскоре всем стало понятно, что они идеальная пара на льду с огромными перспективами. Так оно и получилось. Пара стала одной из самых успешных в истории фигурного катания, завоевала золото на Олимпийских играх 2006 года в Турине, спортсмены дважды становились чемпионами мира и трижды — чемпионами Европы. Их произвольная программа по мотивам оперы «Кармен» стала фаворитом Игр, впечатлив как судей, так и зрителей.

Момент триумфа на Олимпиаде Источник: Роман Костомаров / Vk.com











Звезда на льду

После триумфального возвращения из Турина Роман Костомаров принял участие в проекте Ильи Авербуха «Звезды на льду» (16+), где профессиональные спортсмены выступали в паре со звездами кино, телевидения, эстрады, далекими от фигурного катания.

Позже Костомаров участвовал в шоу «Ледниковый период» (16+), и оно стало для него трамплином в большое кино — осенью 2007 года спортсмен снялся в сериале «Жаркий лед» (16+) о нешуточной борьбе фигуристов за лидерство. После принял приглашение от режиссеров фильмов «Близкий враг» (16+) и «На измене» (16+).

Спортсмен уверенно шел на вершину шоу-бизнеса, но в 2023 году его подкосило Источник: Роман Костомаров / Vk.com











Роман постоянно становился участником разных проектов Ильи Авербуха, его карьера в шоу-бизнесе шла в гору — до начала 2023 года.

Кома. Сепсис. Ампутация

В январе стало известно, что Роман Костомаров в тяжелом состоянии попал в больницу — столичную «Коммунарку». Медики выявили сразу несколько опасных заболеваний: левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом, сильную интоксикацию организма и сепсис.

Вскоре состояние фигуриста резко ухудшилось — он впал в кому и был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Медики не раз собирали консилиумы, пытаясь определить эффективную стратегию лечения, однако болезнь продолжала прогрессировать, а причины ухудшения оставались не до конца ясными. Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично посещал больницу, чтобы узнать о состоянии фигуриста.

Затем у спортсмена начали отмирать ткани конечностей. Из-за сепсиса ноги синели, на пальцах рук появились признаки гангрены. Медики несколько раз вызывали реаниматологов, так как Костомаров не мог дышать самостоятельно. В феврале того же года фигуристу ампутировали обе стопы.

Спустя несколько дней ситуация вновь ухудшилась — медики начали обсуждать необходимость удаления пальцев рук. После второй ампутации организм Романа ослаб, начались новые осложнения. Медики зафиксировали резкое ухудшение дыхания, что вынудило их оставить пациента на аппарате ИВЛ. В левом легком врачи обнаружили обширные фиброзные изменения, которые развились в результате воспаления.

Такой силе духа, воле и жажде жизни, как у Романа Костомарова, можно позавидовать Источник: Городские медиа

Спустя несколько дней легкие перестали быть главной проблемой — у фигуриста диагностировали внутричерепную гематому. У Костомарова была повреждена четверть головного мозга, а кровоизлияние локализовалось в лобной доле. Врачи предположили, что инфекция могла распространиться на мозг, вызвав критические осложнения. На фоне тяжелого состояния у спортсмена также развился сепсис и заражение крови. Позже у него произошел повторный инсульт, зрение на одном глазу было утрачено.

Выход из медикаментозного сна и новые осложнения

В конце февраля 2023-го появились первые обнадеживающие новости — фигуриста начали постепенно выводить из медикаментозного сна. Роман начал реагировать на окружающее, двигаться, но был очень слаб. Врачи внимательно следили за его состоянием, особенно за левой кистью, где появлялись признаки некротического процесса.

Спустя несколько дней врачи сообщили о новом ухудшении: возобновился сепсис — левая рука Романа Костомарова начала синеть. 7 марта СМИ сообщили, что заражение крови вновь прогрессирует, а ткани рук и ног продолжают отмирать. Врачи говорили о полной ампутации конечностей, если распространение инфекции не удастся остановить.

Спустя семь месяцев в больнице Роман пошел на поправку, случилось то, что казалось невозможным и во что верили все: его состояние стабилизировалось.

Эти люди помогли спортсмену встать на ноги. В буквальном смысле Источник: Роман Костомаров / Vk.com











«Так много можно было бы изменить»

Спортсмен провел в больнице 175 дней. После выписки он активно взялся за реабилитацию. Возвращение к активной жизни давалось ему крайне непросто. Роман отмечал, что за время нахождения в больнице у него атрофировались практически все мышцы, и восстановление требовало значительных усилий.

— Почти каждодневная борьба с ленью дается непросто. Пока побеждаю, — писал Роман у себя в соцсетях.

Восстановиться Роману помогала его жена, фигуристка Оксана Домнина. Она активно изучала информацию о реабилитации и протезировании, чтобы он мог быстрее адаптироваться к новым реалиям жизни. Роман получил новые спортивные протезы — уникальную разработку «Сколково» и согласился принять участие в их тестировании.

— Вроде лет-то уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на 1 минутку… Так много можно было бы изменить… — делился он переживаниями с подписчиками.

Тренировки и реабилитация давались спортсмену нелегко Источник: Роман Костомаров / Vk.com











Несмотря на перенесенные ампутации, олимпийский чемпион не оставил свою страсть к фигурному катанию. В феврале 2024 года Роман Костомаров впервые после долгого пребывания в больнице вышел на лед с протезами — он принял участие в юбилейном шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Спортсмен признавался, что испытывал смешанные чувства: с одной стороны, радость от возвращения на лед, с другой — неуверенность из-за новых физических ощущений. Роман отметил, что чувствовал себя неустойчиво, сравнивая свои ноги с «двумя бревнами».

— И всё же я катаюсь… Хотя невероятно трудно… Хочется всё послать далеко и надолго… Но я рад видеть и слышать ваши аплодисменты! Они вдохновляют и дают силы идти дальше, — признался спортсмен на своей страничке в соцсети.

Это видео просто невозможно смотреть без слез Источник: Городские медиа

В одном из номеров он выступил вместе со своей женой, Оксаной Домниной. Во время выступления Роман вышел на лед в кроссовках и обнял супругу, что вызвало бурные аплодисменты и слезы у зрителей.

— Я могу обнять тебя, — сказал Роман своей жене Оксане во время шоу.

Рожденный дважды

В марте 2024 года состоялась премьера документального фильма, в котором подробно рассказывается о борьбе Костомарова с болезнью, процессе реабилитации и возвращении к активной жизни. Зрители увидели, с какими трудностями столкнулся Роман и как он преодолел их благодаря поддержке близких и собственной решимости.

Режиссер фильма Сарик Андреасян, как и большинство людей в России, следил за трагедией, которая произошла с Романом, и тем, как спортсмен цеплялся за жизнь.

— Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека, — рассказывал режиссер. — Когда я увидел Романа вновь на льду, то осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни.

Спортсмен неслучайно стал ведущим шоу для сильных телом и духом людей Источник: Роман Костомаров / Vk.com











Сейчас Роман Костомаров продолжает покорять мир шоу-бизнеса. Недавно он стал ведущим телевизионного шоу «Работяги» (16+) и не собирается останавливаться на достигнутом. Тем более — сдаваться.