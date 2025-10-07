Игрок «Локомотива» попал в список травмированных. Что случилось

Защитника ярославского ХК «Локомотив» Андрея Сергеева внесли в список травмированных. Информация появилась на сайте КХЛ 7 октября. Напомним, он получил повреждения накануне в матче со СКА, который проходил на домашней «Арене-2000» в Ярославле.
Во время третьего периода нападающий и капитан СКА Сергей Плотников жестко толкнул в борт Андрея Сергеева. Игрок «Локомотива» ударился головой и упал. После этого Сергеева увезли со льда, до конца игры он не возвращался. Главный тренер железнодорожников Боб Хартли говорил, что после матча Сергеева увезли в больницу.
Команда СКА получила штраф «5+20»: пять минут армейцы играли в меньшинстве без замены, Плотникова удалили до конца игры. Кроме того, на следующий день после матча в КХЛ приняли решение о дисквалификации Плотникова на два матча.
Согласно информации с сайта КХЛ, вместе с защитником в списке травмированных «Локомотива» также указан нападающий Александр Волков.