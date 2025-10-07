Хоккеисты «Локомотива» скинулись деньгами на украшение бывшему тренеру. Что подарили

Игроки «Локомотива» сделали подарок Игорю Никитину Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки ярославского ХК «Локомотив» скинулись на подарок бывшему главному тренеру. Как сообщает 7 октября «Спорт-Экспресс», хоккеисты заказали и оплатили чемпионские перстни для Игоря Никитина и его ассистентов.

3 августа на чествовании «Локомотива» игрокам команды и тренерскому штабу клуб вручил подарки в виде драгоценных перстней и мини-кубков. При этом Никитина — тренера, который привел команду к Кубку Гагарина, — на празднике не было. Спустя два месяца после мероприятия стало известно, что игроки самостоятельно заказали памятный подарок экс-наставнику.

Напомним, Игорь Никитин работал в «Локомотиве» главным тренером с 2021 по 2025 годы, всего четыре хоккейных сезона. Под его руководством команда взяла главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, обыграв со счетом 4–1 в серии команду «Трактор». Сразу после финала Никитин покинул «Локомотив». Это вызвало волну обсуждений. Причем игроки знали о решении наставника еще на награждении, а вот фанаты — спустя почти месяц.

Сам Никитин высказывался о своем уходе из команды так: «Я уже достаточно испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья. Я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть».

В первый год совместной работы Никитина «Локомотив» занял 6-е место на Западе и 12-е — в плей-офф. Во второй — 3-е место на Западе, 5-е — в плей-офф. Третий — 3-е место на Западе, 2-е в плей-офф. Четвертый — 1-е место в финале плей-офф.