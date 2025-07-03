НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,65
EUR 92,68
Экокурорт за миллиарды
Суд по делу о гибели врача
Затопило деревни и села
Лето в Ярославле
Благоустройство Петропавловского парка
Топ советов по ремонту
Изменения в бюджет
Отказались строить кладбище
Запустили «легкое метро»
Спорт Финал плей-офф Эксклюзив 19 килограммов серебра и позолоты: сколько стоит Кубок Гагарина

19 килограммов серебра и позолоты: сколько стоит Кубок Гагарина

Публикуем ответ КХЛ

544
2 комментария
В КХЛ назвали стоимость Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ КХЛ назвали стоимость Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В КХЛ назвали стоимость Кубка Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Континентальной хоккейной лиге ответили на вопрос, сколько стоит знаменитый Кубок Гагарина.

«Стоимость изготовления Кубка Гагарина в 2025 году оценивается производителем в девять миллионов семьсот тысяч рублей», — сообщили порталу 76.RU в КХЛ.

По информации на сайте лиги, кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ. Трофей весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Первым его обладателем был казанский клуб «Ак Барс». Символично, что трофей команде тогда вручили в День космонавтики.

В 2025 году обладателем Кубка Гагарина стал ярославский ХК «Локомотив». Сейчас игроки команды по очереди забирают его себе на время. Не всё, что спортсмены делают с трофеем, нравится болельщикам. К примеру неодобрительные комментарии в соцсетях собрало видео, как девушка вратаря «Локомотива» Максима Майорова Елизавета поела из Кубка Гагарина пельмени. Также не всем понравилось, что защитник Богдан Киселевич накормил из трофея лошадь, нападающий Александр Полунин посадил в него собачек, а защитник Дмитрий Симашев — кота.

Между тем в КХЛ отметили, что единственное требование по обращению с Кубком Гагарина заключается в том, чтобы его вернули в целости, сохранности и неизменном виде. Всё остальное не запрещено.

Как считаете, нужны более строгие правила обращения с Кубком Гагарина?

Да, это же уважаемая награда
Нет, зачем лишние формальности
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кубок Гагарина Хоккей КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
35 минут
Жесть
Гость
4 минуты
вот это ненормальная жрала пельмени из Кубка просто ужас!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление