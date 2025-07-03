19 килограммов серебра и позолоты: сколько стоит Кубок Гагарина

В КХЛ назвали стоимость Кубка Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Континентальной хоккейной лиге ответили на вопрос, сколько стоит знаменитый Кубок Гагарина.

«Стоимость изготовления Кубка Гагарина в 2025 году оценивается производителем в девять миллионов семьсот тысяч рублей», — сообщили порталу 76.RU в КХЛ.

По информации на сайте лиги, кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ. Трофей весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Первым его обладателем был казанский клуб «Ак Барс». Символично, что трофей команде тогда вручили в День космонавтики.

В 2025 году обладателем Кубка Гагарина стал ярославский ХК «Локомотив». Сейчас игроки команды по очереди забирают его себе на время. Не всё, что спортсмены делают с трофеем, нравится болельщикам. К примеру неодобрительные комментарии в соцсетях собрало видео, как девушка вратаря «Локомотива» Максима Майорова Елизавета поела из Кубка Гагарина пельмени. Также не всем понравилось, что защитник Богдан Киселевич накормил из трофея лошадь, нападающий Александр Полунин посадил в него собачек, а защитник Дмитрий Симашев — кота.

Между тем в КХЛ отметили, что единственное требование по обращению с Кубком Гагарина заключается в том, чтобы его вернули в целости, сохранности и неизменном виде. Всё остальное не запрещено.