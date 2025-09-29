Известный легионер вернулся в ХК «Локомотив». Что об этом известно

ХК «Локомотив» вновь заключил контракт с Рихардом Паником Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Рихардом Паником. 34-летний словацкий хоккеист будет играть до конца сезона 2025–2026 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

«В прошлом году Рихард также присоединился к команде по ходу регулярки — укрепил бригаду большинства, заработал 16 (7+9) очков за 44 матча, внёс ощутимый вклад в историческую победу „Локомотива“», — уточнили в ХК «Локомотив».

За девять игр команда железнодорожников набрала 15 очков и заняла первое место в Западной конференции. Прошлый матч против уральского «Автомобилиста» завершился в овертайме победой «Локомотива» со счётом 3:2, что могло стать ключевым для укрепления лидерства. Победу в овертайме ярославской команде принесла шайба защитника Мартина Герната. Он забросил ее на 22-й секунде дополнительного времени.

Напомним, что 29 сентября «Локомотив» проведёт матч на выезде (6+) против минского «Динамо». Игра в Беларуси начнется в 19:30 по московскому времени.