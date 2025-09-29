НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

вос.

 772мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Новый ТЦ
Как в Ярославле появился ТРЦ «Рио»
Высотки в спальном районе
Ярославский бренд покорил Россию
Повреждения после атаки БПЛА
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Роскошный теплоход
Прогноз погоды на неделю
Афиша концертов
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Известный легионер вернулся в ХК «Локомотив». Что об этом известно

Известный легионер вернулся в ХК «Локомотив». Что об этом известно

В межсезонье Рихард Паник ушел из клуба

198
ХК «Локомотив» вновь заключил контракт с Рихардом Паником | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХК «Локомотив» вновь заключил контракт с Рихардом Паником | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ХК «Локомотив» вновь заключил контракт с Рихардом Паником

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Рихардом Паником. 34-летний словацкий хоккеист будет играть до конца сезона 2025–2026 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

«В прошлом году Рихард также присоединился к команде по ходу регулярки — укрепил бригаду большинства, заработал 16 (7+9) очков за 44 матча, внёс ощутимый вклад в историческую победу „Локомотива“», — уточнили в ХК «Локомотив».

За девять игр команда железнодорожников набрала 15 очков и заняла первое место в Западной конференции. Прошлый матч против уральского «Автомобилиста» завершился в овертайме победой «Локомотива» со счётом 3:2, что могло стать ключевым для укрепления лидерства. Победу в овертайме ярославской команде принесла шайба защитника Мартина Герната. Он забросил ее на 22-й секунде дополнительного времени.

Напомним, что 29 сентября «Локомотив» проведёт матч на выезде (6+) против минского «Динамо». Игра в Беларуси начнется в 19:30 по московскому времени.

Будете смотреть игру «Локомотива» против минского «Динамо»?

Да
Нет
Посмотрю счет после игры
Не слежу за хоккеем
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей Нападающий
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 минуты
Надеюсь, легионер уедет поскорее, а его зарплата пойдет на помощь пенсионерам, многодетным семьям и всех нуждающимся, а также на ремонт памятников культуры, оснащение больниц и школ.
Гость
17 минут
Мы про это не знаем и знать не хотим про этих миллионеров с клюшками. Дураки пусть ходят несут свои денежки на Арену 2000.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление