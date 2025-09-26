В Ярославле «Локомотив» вырвал победу у «Автомобилиста»

Ярославцы выиграли матч Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вечером 26 сентября на «Арене-2000» прошел матч между «Локомотивом» и «Автомобилистом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Победную шайбу уральцам забросил защитник Мартин Гернат во время овертайма.

Первый период прошёл с преимуществом «Локомотива». Хоккеисты «Автомобилиста» в основном действовали на контратаках.

«„Локомотив» забрал инициативу в самом начале отрезка, когда удалился Максим Тарасов. Несколько раз Галкину пришлось по серьёзному выручить свою команду. Гости же основные свои моменты создали в конце отрезка. Ярославцы также удалились — и уже Исаеву пришлось трудиться», — говорится на сайте КХЛ.

Во время второго периода первую шайбу в ворота соперника забросил нападающий Александр Радулов. В начале третьего периода счет выровнялся, однако нападающий Егор Сурин смог забросить еще одну шайбу уральцам. К концу третьего периода нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов сыграл на добивании и сравнял счет до 2:2, с которым было окончено основное время матча.

Победу в овертайме «Локомотиву» принесла шайба защитника Мартина Герната. Он забросил ее на 22-й секунде дополнительного времени.