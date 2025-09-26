НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

зап.

 760мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
«Локомотив» выиграл
Необычная рыба в Ярославской области
Бодибилдеры в полном гриме
Ярославский бренд покорил Россию
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Умер Тигран Кеосаян
Спорт Хоккейный сезон 25/26 В Ярославле «Локомотив» вырвал победу у «Автомобилиста»

В Ярославле «Локомотив» вырвал победу у «Автомобилиста»

С каким счетом сыграли команды

247
Ярославцы выиграли матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы выиграли матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы выиграли матч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вечером 26 сентября на «Арене-2000» прошел матч между «Локомотивом» и «Автомобилистом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Победную шайбу уральцам забросил защитник Мартин Гернат во время овертайма.

Первый период прошёл с преимуществом «Локомотива». Хоккеисты «Автомобилиста» в основном действовали на контратаках.

«„Локомотив» забрал инициативу в самом начале отрезка, когда удалился Максим Тарасов. Несколько раз Галкину пришлось по серьёзному выручить свою команду. Гости же основные свои моменты создали в конце отрезка. Ярославцы также удалились — и уже Исаеву пришлось трудиться», — говорится на сайте КХЛ.

Во время второго периода первую шайбу в ворота соперника забросил нападающий Александр Радулов. В начале третьего периода счет выровнялся, однако нападающий Егор Сурин смог забросить еще одну шайбу уральцам. К концу третьего периода нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов сыграл на добивании и сравнял счет до 2:2, с которым было окончено основное время матча.

Победу в овертайме «Локомотиву» принесла шайба защитника Мартина Герната. Он забросил ее на 22-й секунде дополнительного времени.

Следующий матч (6+) «Локомотива» состоится 29 сентября. Ярославцы сыграют с минским «Динамо».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Автомобилист Арена-2000 Матч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление