«Не хватило силёнок»: тренер «Северстали» прокомментировал поражение от «Локомотива»

Ярославцы обыграли команду из Череповца со счетом 2:1

«Не хватило силёнок»: тренер «Северстали» прокомментировал поражение от «Локомотива»

Ярославцы обыграли команду из Череповца со счетом 2:1

226
Тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение

Тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

Ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» из Череповца со счетом 2:1. Матч прошел 24 сентября на «Арене-2000». Шайбы в ворота соперника у ярославцев забили Никита Кирьянов и Егор Сурин.

«Не хватило немного силенок, учитывая что получили два удаления подряд. По самоотдаче, по игре к ребятам претензии нет», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Наставник ХК «Локомотив» Боб Хартли признался, что и для ярославцев игра тоже складывалась тяжело.

«Тяжелая игра, соперники сразу захватили инициативу, играли на больших скоростях. „Северсталь“ одна из самых быстрых команд. Сезон длинный. Не может быть такого, что играешь всё время на одном уровне. Но очень важно найти путь к победе», — отметил Хартли на пресс-конференции после матча.

Для «Локомотива» это оказалась четвертая победа подряд. В предыдущем матче, 22 сентября, ярославские хоккеисты на домашнем льду разгромили соперников из Сочи со счетом 5:0.

Следующую игру 26 сентября «Локомотив» снова проведет в «Арене-2000». Соперником ярославцев станет ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Хоккей ХК Локомотив
Комментарии
1
Гость
1 час
Нафиг нам его комментарии?
