Какой скандал! Почему на Олимпиаде-80 золото дали сразу двум гимнасткам — Ким и Команечи

И как сложились судьбы закадычных соперниц

На Олимпиаде в Москве первое место поделили две гимнастки — румынка Надя Команечи (слева в белом) и спортсменка из СССР Нелли Ким (слева в красном)

Два золота в одной дисциплине? Так не бывает! Но на Олимпиаде в 1980 году судьи посмели нарушить все правила, что породило один из самых крупных скандалов в истории спорта. На выступлениях гимнасток арбитры присудили высшую награду сразу двум спортсменкам — на высшую ступень пьедестала одновременно взошли Нелли Ким из СССР и Надя Команечи из Румынии. Как такое могло произойти?

Ким — спортсменка с железной волей

Нелли Ким — это имя, которое в середине 1970-х стало синонимом революции в мире спортивной гимнастики. Она не просто побеждала, а меняла представление о том, на что вообще способен человеческий организм в сочетании с железной волей.

В детстве Нелли не выделялась ни особой гибкостью, ни пластичностью — качествами, обязательными для гимнастки. Ее первые тренеры видели у девочки не врожденный талант, а невероятную работоспособность и упрямство, ведь Ким приходилось заниматься вдвое больше сверстниц. Именно этот труд заложил фундамент ее феноменальной карьеры. Позже тренер Владимир Байдин понял, что с Нелли можно пробовать что-то новое, чего до сих пор не делала ни одна гимнастка.

Благодаря феноменальному трудолюбию Нелли Ким показывала блестящие результаты | Источник: Александр Яковлев / Фотохроника ТАССБлагодаря феноменальному трудолюбию Нелли Ким показывала блестящие результаты | Источник: Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС

Благодаря феноменальному трудолюбию Нелли Ким показывала блестящие результаты

Прорыв случился на юниорском турнире в Ташкенте, а затем на Спартакиаде в Чимкенте. В 1970-е годы о ней заговорили тренеры сборной СССР. На Спартакиаде народов СССР 1975 года спортсменка взяла золото в вольных упражнениях.

— Байдин предложил мне разучить что-нибудь сногсшибательное, например прыжок «цукахара» с поворотом на 360 градусов, а на вольных — двойное сальто, — вспоминала спортсменка. — Конечно, в душе я побаивалась этой «цукахары» с винтом, но внутренний голос шептал: «Чего ты испугалась? Надо идти вперед! Только так ты сможешь победить на Олимпиаде!»

Настоящей сенсацией стало выступление Нелли Ким на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Мир замер, когда судьи впервые подняли таблички с оценкой 10.0 за ее выступления в опорном прыжке и вольных упражнениях.

— Когда я приземлилась после своей попытки, сразу подумала: «Ну всё, класс! Неужели за это не поставят десять?» — вспоминала советская гимнастка. — Я ждала только десятку — и мне поставили.

Спустя четыре года она достигла еще одной вершины, выиграв титул абсолютной чемпионки мира. Финальным же выступлением гимнастки стали Олимпийские игры — 1980 в Москве, где Нелли выиграла золото.

Команечи — надежда Румынии

В августе 1973 года на международном турнире в ГДР случилось невероятное: никому не известная 11-летняя румынка Надя Команечи ошеломила мир гимнастики сложнейшими элементами, которые не исполняли многие взрослые мастера. А ее путь к славе начался с почти случайной встречи. Будущий тренер Нади, зайдя в обычную школу, задал детям вопрос: кто хочет стать звездой гимнастики?

Руку уверенно подняла одна хрупкая шестилетняя девочка — Надя Команечи. Когда она впервые вошла в спортзал, то с первого взгляда поняла, что нашла свое призвание. На пути к славе ее ждали суровые будни: по шесть тренировок в неделю, каждая по четыре часа, плюс железная дисциплина, не оставлявшая места для слабости или усталости.

Тренеры создали атмосферу армейской дисциплины на тренировках, но вне зала стали для Нади и других гимнасток второй семьей. Этот подход принес феноменальные плоды. Уже в 1975 году румынская спортсменка безоговорочно выиграла чемпионат Европы, забрав четыре золота и одно серебро. Именно она в одиночку бросила вызов могучей советской гимнастической школе и приблизила к ней уровень всей Румынии.

Румынская спортсменка была серьезной соперницей | Источник: Александр Яковлев / Фотохроника ТАССРумынская спортсменка была серьезной соперницей | Источник: Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС

Румынская спортсменка была серьезной соперницей

Апогеем карьеры Нади Команечи стал триумф на Олимпиаде-1976 в Монреале. Ее выступления на брусьях и бревне были настолько безупречны, что судьи впервые в истории единогласно выставили высшую оценку — 10.0. Три золотые медали — таков был результат ее железной воли и безграничной любви к гимнастике.

— Эту Команечи можно победить только каким-то новым оружием, — отмечала накануне Олимпиады в Москве Лидия Иванова, старший тренер молодежной сборной СССР.

«Было много политических моментов»

Московская Олимпиада 1980 года стала ареной одного из самых драматичных и политизированных противостояний в истории гимнастики. Однако его главные действующие лица — Нелли Ким и Надя Команечи — оказались в эпицентре событий во многом из-за чудовищной трагедии, произошедшей незадолго до Игр.

Талантливейшая гимнастка Елена Мухина, выполняющая элементы невероятной сложности, на тренировке ошиблась при приземлении после сальто и сломала позвоночник. Эта катастрофа не только оборвала карьеру одной из фавориток, но и кардинально изменила расклад сил. Мухина была единственной, кто мог на равных бороться с Команечи в абсолютном первенстве. Ее отсутствие автоматически возложило всю тяжесть борьбы с румынской звездой на Нелли Ким.

Советские спортсменки перед Олимпиадой, Нелли Ким&nbsp;— справа | Источник: Вячеслав Ун Да Син / Фотохроника ТАСССоветские спортсменки перед Олимпиадой, Нелли Ким&nbsp;— справа | Источник: Вячеслав Ун Да Син / Фотохроника ТАСС

Советские спортсменки перед Олимпиадой, Нелли Ким — справа

— Подготовка к московской Олимпиаде далась нам очень тяжело. Последний сбор проходил в Минске. Тренировки шли с утра и после обеда. Каждый день нам устраивали прикидки. Выкладывались так, что не было сил. У Нелли Ким на нервной почве открылась язва желудка, — вспоминала гимнастка из сборной СССР Елена Наймушина.

Это психологическое бремя стало роковым в финале многоборья. В решающий момент, когда Команечи блистательно исполняла свою программу на брусьях, Ким неожиданно допустила грубую ошибку — споткнулась.

— Когда Лена (Мухина, — Прим. ред.) упала, я сразу сказала: после Олимпиады продолжать не буду. Меня морально подкосило — с этим страхом я и вышла на Олимпиаду. На тот момент я уже побаивалась некоторых элементов. У меня было три элемента, для которых я стала первой исполнительницей. А если до тебя никто их не выполнял, то это подразумевает совершенно новую технику, определенную подготовку и, конечно, риски, — делилась эмоциями Ким.

Финал вольных стал для Нелли последним шансом взять личное золото и доказать свое превосходство над главной соперницей. И обе спортсменки выступили блестяще.

— На той Олимпиаде было много политических моментов, — вспоминала Ким. — Перед финалом ко мне подошли люди из нашего руководства: «Неля, уступишь место другой спортсменке? Всё равно у тебя шансов нет, а так выступит страна из соцблока». Я опешила, но сказала: «Ни в коем случае!» Наверное, будь я 15-летней девчонкой, согласилась бы. Но я была взрослая, уже чемпионка, поэтому принимала решения сама.

Когда судьи выставили оценки, на табло загорелось: победа за Ким. Однако после оглашения первоначальных результатов румынская сторона подала жалобу. После бурного обсуждения у судейского стола было объявлено беспрецедентное решение: из-за абсолютно равной суммы баллов (19,875) золотые медали получат обе спортсменки.

— Сначала я была на первом месте с отрывом в одну или две десятых. Потом Румыния подала протест — и Наде подняли оценку до моей. Я считаю, что сыграла дружба народов: давайте не будем ругаться — лучше поделимся золотом, чтобы не обидеть страну соцблока. Рассмотрение протеста отняло минут 5, всё решили быстро, — не скрывала недовольства Ким.

Этот вердикт единогласно расценили как политический, призванный угодить обеим сторонам и избежать межгосударственного конфликта. Зрители встретили судейское решение свистом, а на лицах Ким и Команечи застыли не улыбки победительниц, а немое недоумение и разочарование.

Пьедестал почета и вовсе выглядел абсурдно: две спортсменки на первой ступени, две — на третьей, а второе место решено было не присуждать никому. Спортсменки смогли сохранить поистине олимпийское спокойствие и на торжественной церемонии, и за кулисами.

— Пока выступали, никаких коммуникаций у нас не было. Просто не доводилось: им не разрешали общаться с нами, нам — с ними. К тому же мы не знали язык, — говорила Ким о Команечи.

«Очень приятно мы друг друга открыли»

После Олимпиады в 1980 году Нелли Ким сдержала данное себе перед выступлением обещание, однако осталась верна гимнастике. Распад СССР застал ее на посту государственного тренера Советского Союза по Белоруссии. А в середине 1990-х годов Ким переехала в США, чтобы помогать белорусскому спорткомитету в организации тренировочных лагерей для подготовки к Олимпиаде-1996 в Атланте. Впоследствии ее избрали в технический комитет Международной федерации гимнастики, а местом ее постоянного проживания стал Миннеаполис.

— В США у меня была возможность заработать: до того как возглавить технический комитет, я работала в спортивных лагерях. Сейчас самый большой гимнастический рынок именно в Штатах. Поэтому многие тренеры из бывшего СССР переехали сюда, — отмечала спортсменка.

Здесь же, в Штатах, Нелли Ким встретила и свою соперницу, с которой разделила призовое место на Олимпиаде.

— После карьеры Надя пыталась заниматься судейством год или два. А потом оказалась в Америке, вышла замуж. Наверное, лет на 10–15 позже нее я тоже приехала — здесь мы встретились и сдружились. Каждый раз при встрече нам есть о чем поговорить, очень приятно мы друг друга открыли, — рассказывала Ким. — Был момент, когда СМИ хотели спекулировать, что мы с Надей до сих пор соперничаем: она после карьеры добилась этого, я этого. Нас в интервью пытались вывести на негативные реплики, но мы очень уважаем друг друга.

