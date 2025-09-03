НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Получит компенсацию»: хоккеист ярославского «Локомотива» перешел в другой клуб. Куда именно

Хоккеист ярославского «Локомотива» перешел в другой клуб. 23-летний защитник Рауль Акмальдинов в новом сезоне будет играть за хабаровский клуб «Амур».

«В результате обмена с „Локомотивом“ наш состав пополнит Рауль Акмальдинов. Клуб из Ярославля получит денежную компенсацию», — рассказали в ХК «Амур» 31 августа.

Рауль Акмальдинов начинал хоккейную карьеру в Усть-Каменогорске. До 11 лет был нападающим. В 2014 году перешёл играть в ярославский «Локомотив», где окончательно перешел в защиту.

С сезона 2018/19 Рауль играл за «Локо-Юниор», где в 2021 году стал чемпионом Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги.

«За главную молодёжную команду „Локо“ отыграл в общей сложности 137 матчей. Дебютировал в КХЛ в 2022 году. Успел провести 23 матча и отметиться голом. В сезоне 2024/25 сыграл 63 матча за фарм-клуб — „Молот“ (ВХЛ), где забросил 4 шайбы и отдал 21 голевую передачу. Показатель полезности „+19“», — рассказали в «Амуре».

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали переход двух хоккеистов в американский клуб. Команду покинули Дмитрий Симашев и Даниил Бут.

ХК Локомотив Обмен ХК Амур Контракт
