Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч «Локомотива»

Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч «Локомотива»

Игра пройдет 5 сентября

335
10 комментариев
В «Локомотиве» открыли продажу билетов на первый матч сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Локомотиве» открыли продажу билетов на первый матч сезона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч Кубка Открытия (6+), который пройдет 5 сентября в ярославской «Арене-2000». На льду «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором».

Около полудня 2 сентября более четырнадцати тысяч поклонников хоккея пытались купить билеты на игру. Чтобы получить их, нужно было отстоять очередь.

«У вас будет десять минут, чтобы купить и скачать билет. Он будет отправлен на вашу почту в течение часа», — уточняется на сайте ХК «Локомотив».

Фанаты выстроились в многотысячную очередь за билетами | Источник: сайт ХК «Локомотив»

Фанаты выстроились в многотысячную очередь за билетами

Источник:

сайт ХК «Локомотив»

К 14:30 часам очередь сократилась до двух тысяч человек.

1 сентября в хоккейном клубе «Локомотив» установили стоимость билетов на матчи в игровом сезоне 2025/2026. Цены варьируются от 350 до 3300 рублей.

Ранее стало известно, что в Ярославле подорожали хоккейные абонементы на сезон. Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал повышение цен.

Новый сезон хоккейных игр стартует 5 сентября в Ярославле. Расписание игр — опубликовали тут.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив
Комментарии
10
Гость
42 минуты
Поддержим миллионеров на льду своим трудовым рублем!
Гость
22 минуты
Зачем тратить деньги на то что бы посмотреть как толпа мужиков бегает по ледовому полю?
Читать все комментарии
