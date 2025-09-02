Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч «Локомотива»

В «Локомотиве» открыли продажу билетов на первый матч сезона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч Кубка Открытия (6+), который пройдет 5 сентября в ярославской «Арене-2000». На льду «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором».

Около полудня 2 сентября более четырнадцати тысяч поклонников хоккея пытались купить билеты на игру. Чтобы получить их, нужно было отстоять очередь.

«У вас будет десять минут, чтобы купить и скачать билет. Он будет отправлен на вашу почту в течение часа», — уточняется на сайте ХК «Локомотив».

Фанаты выстроились в многотысячную очередь за билетами Источник: сайт ХК «Локомотив»

К 14:30 часам очередь сократилась до двух тысяч человек.

1 сентября в хоккейном клубе «Локомотив» установили стоимость билетов на матчи в игровом сезоне 2025/2026. Цены варьируются от 350 до 3300 рублей.

