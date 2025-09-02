Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч «Локомотива»

Ярославцы выстроились в многотысячную очередь за билетами на матч Кубка Открытия (6+), который пройдет 5 сентября в ярославской «Арене-2000». На льду «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором».
Около полудня 2 сентября более четырнадцати тысяч поклонников хоккея пытались купить билеты на игру. Чтобы получить их, нужно было отстоять очередь.
«У вас будет десять минут, чтобы купить и скачать билет. Он будет отправлен на вашу почту в течение часа», — уточняется на сайте ХК «Локомотив».
К 14:30 часам очередь сократилась до двух тысяч человек.
1 сентября в хоккейном клубе «Локомотив» установили стоимость билетов на матчи в игровом сезоне 2025/2026. Цены варьируются от 350 до 3300 рублей.
Ранее стало известно, что в Ярославле подорожали хоккейные абонементы на сезон. Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал повышение цен.
Новый сезон хоккейных игр стартует 5 сентября в Ярославле. Расписание игр — опубликовали тут.