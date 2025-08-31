НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 750мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Суды из-за ржавых труб
Потасовки в центре Ярославля
Авария с КАМАЗом
Ярославский бренд покорил Россию
Съемки в Ярославле
Какие обследования пройти осенью
Отзыв на отдых в Таиланде
Прогноз на 1 сентября
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Что посмотреть в Армении
Спорт В «Локомотиве» объяснили резкое повышение цен на хоккейные абонементы

В «Локомотиве» объяснили резкое повышение цен на хоккейные абонементы

Публикуем заявление президента клуба

377
4 комментария
Глава «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал подорожание хоккейных абонементов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлава «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал подорожание хоккейных абонементов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Глава «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал подорожание хоккейных абонементов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал повышение стоимости хоккейных абонементов на сезон. Напомним, цена за единый билет теперь варьируется от 16 800 рублей до 79 000 рублей в зависимости от места.

«Боимся [отпугнуть болельщиков ценами], но поднимаем. Во-первых, мы долго отставали от других клубов. Понимаете, коммерческие службы постоянно ведут сравнительный анализ. Сейчас мы подняли цены на одном уровне с другими клубами. Конечно, мы использовали чемпионский результат. Не буду кривить душой. А что делать? Вы же видите, там вокруг все ремонтируется, строится. Надо откуда-то деньги брать. Еще предстоит немало сделать», — рассказал 31 августа на предсезонной пресс-конференции Юрий Яковлев.

В мае 2025 года ярославский хоккейный клуб «Локомотив» впервые в своей истории заполучил Кубок Гагарина. Как команда пришла к победе, читайте в специальном сюжете.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. Расписание матчей ищите в этом материале.

Ранее в клубе также рассказали, обсуждается ли строительство новой ледовой арены большей вместимости.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Хоккей Абонемент Юрий Яковлев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
43 минуты
те, кто ходят на эти шоу и болеют за хоккеистов, а соответственно платят деньги за билеты, задумайтесь, хоть на минуту, сколько харплата у Вас и сколько у хоккеиста. И какой вклад в развитие экономики делаете Вы и хоккеист. И покупайте билеты дальше.
Гость
56 минут
Сектанты пойдут за любые деньги.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление