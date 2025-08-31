В «Локомотиве» объяснили резкое повышение цен на хоккейные абонементы

Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал повышение стоимости хоккейных абонементов на сезон. Напомним, цена за единый билет теперь варьируется от 16 800 рублей до 79 000 рублей в зависимости от места.

«Боимся [отпугнуть болельщиков ценами], но поднимаем. Во-первых, мы долго отставали от других клубов. Понимаете, коммерческие службы постоянно ведут сравнительный анализ. Сейчас мы подняли цены на одном уровне с другими клубами. Конечно, мы использовали чемпионский результат. Не буду кривить душой. А что делать? Вы же видите, там вокруг все ремонтируется, строится. Надо откуда-то деньги брать. Еще предстоит немало сделать», — рассказал 31 августа на предсезонной пресс-конференции Юрий Яковлев.